İngiltere merkezli Middle East Eye’ın iddiasına göre ABD Başkanı Trump, Körfez ülkelerinden gelen uyarılar sonrası, hac dönemi nedeniyle İran’a yönelik planlanan askeri operasyonu erteledi. Yetkililer, muhtemel bir saldırının hem milyonlarca Müslümanı riske atabileceğini hem de bölgede ciddi diplomatik krizlere yol açacağını belirtti.

Middle East Eye’a konuşan kaynaklara göre ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik planlanan saldırıyı Körfez müttefiklerinin uyarıları üzerine erteleme kararı aldı. İddiaya göre Trump’a, hac döneminde düzenlenecek bir askeri operasyonun hem ABD’nin Müslüman dünyasındaki itibarını zedeleyeceği hem de uluslararası hava trafiğinde büyük aksamalara neden olacağı bildirildi.

SALDIRI HALİNDE YÜZ BİNLERCE HACI MAHSUR KALABİLİR

İki üst düzey Körfez yetkilisinin aktardığına göre, hac ibadeti sırasında İran’a yönelik bir saldırının yüz binlerce hacının bölgede mahsur kalmasına yol açabileceği ifade edildi. Suudi Arabistan’ın her yıl yaklaşık bir milyon yabancı hacıyı ağırladığına dikkat çekilirken, muhtemel bir çatışmanın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi önemli hava ulaşım merkezlerini de etkileyeceği kaydedildi.

Trumpın İran hamlesini erteleme nedeni belli oldu! Kritik hac detayı

MÜSLÜMAN DÜNYASINDAKİ İMAJINI ZEDELEYEBİLİR

Kaynaklar ayrıca Trump’a, Kurban Bayramına kadar devam eden dönemde İran’a saldırı düzenlenmesinin Washington yönetiminin Müslüman dünyasındaki imajını daha da kötüleştireceği yönünde uyarılar yapıldığını söyledi. Trump yönetimi içindeki görüşmelere yakın bir ABD’li yetkili de bu temasların gerçekleştiğini doğruladı.

Middle East Eye’ın haberine göre, ABD yönetimi içinde bazı isimler Trump’a, İran’a yönelik yeni bir askeri operasyonun siyasi açıdan ciddi “itibar kaybı” oluşturabileceğini iletti. Haberde ayrıca, ABD’nin geçmişte İran’a yönelik operasyonlar öncesinde diplomatik temaslar ve yanıltıcı mesajlar kullandığı da hatırlatıldı.

O TARİHTEN İTİBAREN ÇATIŞMA İHTİMALİ GÜNDEMDE

Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer, hac döneminin sona ermesinin ardından İran ile gerilimin yeniden tırmanabileceğini ve önümüzdeki haftalarda yeni bir çatışma ihtimalinin gündemde olduğunu söyledi.

Trump ise hafta başında yaptığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın talebi üzerine İran’a yönelik planlanan saldırıyı ertelediğini duyurmuştu.

