EuroLeague Final Four canlı yayın bilgileri netleşirken basketbol gündeminde öne çıkan karşılaşma öncesinde taraftarlar “Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularına cevap aramaya başladı. EuroLeague Final Four için ise geri sayım başladı!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan EuroLeague’de sezonun final haftasına girildi. Basketbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Final Four organizasyonu için geri sayım sürerken temsilcimiz Fenerbahçe Beko da şampiyonluk hedefiyle Atina’da parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip yarı finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EUROLEAGUE FINAL FOUR NE ZAMAN?

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan EuroLeague’de sezonun şampiyonunu belirleyecek Final Four heyecanı bu yıl 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarı final karşılaşmalarının ardından kazanan ekipler final maçında EuroLeague kupası için parkede olacak.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EuroLeague Final Four yarı finalinde oynanacak Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 22 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Atina’da gerçekleştirilecek karşılaşma bugün saat 18.00’de başlayacak.

Fenerbahçe Beko’nun yarı final karşılaşmasını kazanması halinde sarı-lacivertli ekip 24 Mayıs Pazar günü EuroLeague finalinde kupaya uzanmak için mücadele edecek.

Aynı gün oynanacak diğer yarı final maçında ise Real Madrid ile Valencia Basket karşı karşıya gelecek.

EUROLEAGUE FINAL FOUR NEREDE?

Bu yılki EuroLeague Final Four organizasyonu Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenleniyor.

