Denizli’nin Çivril ilçesinde 2016’da kaybolan Ayşen Aycan’ın dosyasında 10 yıl sonra gelen itirafla yeni bir gelişme yaşandı. Eski eşi Turgay Begdeda’nın cinayeti kabul ederek yer gösterdiği anlara ait görüntüler ortaya çıkarken, bölgede yapılan kazı çalışmalarında henüz bir bulguya ulaşılamadı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde 2016 yılında eşi Turgay Begdeda’dan boşandıktan bir hafta sonra aniden ortadan kaybolan ve 10 yıldır faili meçhul olarak aranan 21 yaşındaki Ayşen Aycan dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

10 yıl saklanan cinayet: Ayşen’i öldüren eski eş her şeyi soğukkanlılıkla anlattı

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden açılan dosyada çapraz sorguda cinayeti itiraf eden ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski eş Turgay Begdeda’nın, Kıralan ve Tokça mahalleleri arasındaki boş arazide gerçekleştirilen yer gösterme tatbikatına ait video kayıtları ortaya çıktı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yer gösterme mülakatında katil zanlısı koca, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül’ün sorularını soğukkanlılıkla cevaplayarak 10 yıl sakladığı vahşeti tüm detaylarıyla anlattı.

“AYŞEN’İ ORAYA KOYDUM, TOPRAKLA ÖRTTÜM”

Ortaya çıkan görüntülerde Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül’ün sorusu üzerine Turgay Begdeda, "Virajdan döndüm. O zaman burada insan boyunda toprak yığınları vardı. Adamın biri tarlasına gitmek için toprak yığınının arasını açmış. Yeni açıldığı belli olan yeri görünce durdum. Toprağın yeni kazıldığını görünce elimle eşelemeye başladım. Elimle ne kadar kazdığımı hatırlamıyorum. Ayşen’i oraya koydum, daha sonra toprakla üzerini örttüm" dedi.

“GELDİĞİMDE CANSIZDI”

Başsavcı Sünbül’ün "Senden başka kimse var mıydı? Maktul Ayşen Aycan buraya geldiğinde cansız vaziyette miydi" sorusuna ise Turgay Begdeda, "Yalnızdım. Buraya geldiğimde Ayşen cansızdı. Herhangi bir yerinde kan görmedim" diye konuştu.

HENÜZ İZ BULUNAMADI

Katil zanlısı Turgay Begdeda’nın yer gösterme videosunda işaret ettiği ve iş makineleriyle kazı çalışması yapılan alanda henüz Ayşen Aycan’a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

EVDEN ALDIKTAN SONRA ÇIKAN TARTIŞMA SONRASI ÖLDÜRMÜŞ

Turgay Begdeda'nın cinayet itirafında olay günü Ayşen Aycan’ı annesinin evinden aldığı ve arabayla gezintiye çıktıklarını söylemişti. Bir süre sonra aralarında sözlü tartışma yaşandığını belirten Turgay Begdeda, öfkelenerek Ayşen Aycan’ı arabada darp ederek öldürdüğünü söylemişti. Daha sonra ise Ayşen Aycan’ın cansız bedenini Çıtak ve Tokça Mahalleleri arasında bir boş araziye gömdüğünü itiraf etmişti.



