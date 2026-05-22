CHP’de “gizli tanık” ifadesi siyaset gündemini sarstı. CHP’de tüm ilişkilerin merkezindeki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak “Gizli Tanık” oldu ve kurultay sürecinden başlamak üzere partinin merkezindeki siyasetin finans çarkını ve kirli ilişkileri deşifre etti. Adrese teslim milyarlık ihaleler, kurultayda dağıtılan nakit paralar ve gizli kasalar tek tek tutanağa girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren "MC2413TY3618" kod adlı gizli tanığın itiraflarında, CHP’nin yönetim değişimine sahne olan 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin rüşvet iddiaları geniş yer buldu. Kurultay günü delegelere paraların İlker Uluer üzerinden dağıtıldığı, otel masrafları ve cep harçlıklarının bu kanalla karşılandığı kaydedildi. Tutanağa geçen isim isim kurultay rüşveti iddiaları şu şekilde sıralandı:

İstanbul delegasyonunun dizaynı üç bölgeye ayrılarak Kemal Çebi , Onursal Adıgüzel , Özgür Çelik ve Rıza Akpolat tarafından belediyelerde işe alım vaatleriyle yönetildi. Sürecin zirvesinde ise Ekrem İmamoğlu 'nun yer aldığı iddia edildi.

, , ve tarafından belediyelerde işe alım vaatleriyle yönetildi. Sürecin zirvesinde ise 'nun yer aldığı iddia edildi. Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Baki Aydöner , Ümraniye Meclis Üyesi Mertcan Arslan ve İBB Meclis Üyesi Metin Kaya delegelere nakit para dağıtarak Özgür Özel’i destekledi. Kalender Özdemir , Çekmeköy delegasyonuna doğrudan nakit para dağıttı.

, Ümraniye Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi delegelere nakit para dağıtarak Özgür Özel’i destekledi. , Çekmeköy delegasyonuna doğrudan nakit para dağıttı. Etimesgut Kurultay Delegeleri Özhan Deniz ve İbrahim Şahin ile kurultay üyeleri Umut Ünlü ve Mehmet Emin Demirdöven ’e, Turgut Koç aracılığıyla Özgür Özel’e oy vermeleri için maddi menfaat sağlandı.

ve ile kurultay üyeleri ve ’e, aracılığıyla Özgür Özel’e oy vermeleri için maddi menfaat sağlandı. Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın’a kurultayda Özgür Özel’i desteklemesi karşılığında Beşiktaş Belediyesi’nden ihaleler verildiği, ayrıca Erzurum’daki 10 delegeyi ikna etmesi için kendisine 130.000 Amerikan Doları nakit para teslim edildiği ifade edildi. Kurultay sürecinde delegelere para dağıtan bir diğer ismin ise CHP Saymanı Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük olduğu kaydedildi.

CHP’yi sarsan gizli tanık ifadesi! Kurultayda dağıtılan paraları, gizli kasaları, milyarlık ihaleleri tek tek deşifre etti

"KAYIT DIŞI PARALAR ULAŞ KARASU’NUN EVİNDE"

Gizli tanık, belediyelerden toplanan kayıt dışı paraların koordinasyon merkezine ve genel başkanın lüks harcamalarına ilişkin net bir adres gösterdi. Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun Ankara’daki evinin adeta bir "ortak kasa" olarak kullanıldığını söyleyen tanık, "Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner, Ulaş Karasu’nun Ankara’daki evinde buluşurlar. Belediyelerden toplanan paralar bu evde toplanıp konuşulur. Ulaş Karasu bu şahısların para anlamında kasasıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Özgür Özel’in Ankara İncek’teki konutunun alımı, kiralanması ve içerisinin lüks tefrişatının da bizzat Veli Ağbaba tarafından organize edildiği beyan edildi.

ÖZEL BULUŞMALARA DAİR ÇARPICI BEYANLAR

Gizli tanık, siyasi aktörlerin özel hayatlarına, lüks yaşantılarına ve medya ayaklarına ilişkin de birtakım iddialarda bulundu. Tanık, ifadesinde Özgür Özel’in Özel Kalem Müdürü Gülen Göksu Ercan ile ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Veli Ağbaba’nın ise kendi kontenjanından Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliğine getirttiği Ayça Akpek Şenay ile ilişkisi olduğunu öne süren gizli tanık, buna ilaveten iş adamı Osman Baykan’ın, Genel Başkan Özgür Özel ve Veli Ağbaba’yı Malatya’daki fabrikasında bulunan iki büyük lüks villada ağırladığı, geçmişte sahip olduğu lüks yatta birlikte eğlenceler düzenlediklerini beyan etti.

CHP’yi sarsan gizli tanık ifadesi! Kurultayda dağıtılan paraları, gizli kasaları, milyarlık ihaleleri tek tek deşifre etti

"MUĞLA'DAKİ USULSÜZ İHALELERİ BELİRLEDİ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, Bodrum Belediyesi’nde görevli Tayfun Yılmaz’ı genel sekreter yaptığı, Ali Mahir Başarır’ın yakını olan bu ismin Muğla’daki tüm usulsüz ihaleleri belirlediği ve Ankara’ya bilgi taşıdığı öne sürüldü. Tayfun Yılmaz’ın kardeşinin ise Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı olduğu Genel Sekreter Tayfun Yılmaz vasıtasıyla buradaki çöp ihalesinin Altaş firmasına usulsüz şekilde verilmesini organize ettiği kaydedildi.

Parti Meclis Üyesi Emre Yılmaz’ın ise Muğla ve İzmir belediyelerinde Ali Mahir Başarır’ın bilgisi dahilinde "iş takipçiliği" yaparak usulsüz ihaleleri yönettiği, YDK Üyesi Oğuzhan Cenan’ın ise yine Başarır'ın yönlendirmesiyle yurt dışı gizli görüşmelerini yürüttüğü iddialar arasında yer aldı. Bir diğer iş adamı Serbülent’in ise Gökhan Zeybek ile yakın ilişkisi sayesinde belediyelerden iş aldığı ve Zeybek’in evine bizzat 20.000.000 TL (20 Milyon TL) nakit para götürdüğünün çevrede konuşulduğu ifade edildi. Veli Ağbaba'nın bir diğer kara kutusunun ise Gaffar Çiçek olduğu, belediyelerden alınan tüm paraları bildiği iddia edildi.

İZMİR’DE "ADRESE TESLİM" MİLYARLIK İHALELER!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında itiraf eden gizli tanığın ifadelerinin finansal odağında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakleri vardı. Beyanlara göre CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci’nin ortak olduğu ve Ağbaba’nın İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı’nı bizzat belirlediği kaydedildi. Veli Ağbaba’nın İzmir’deki iş ortağının Süleyman Ekinci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’deki finansal ayağının ise Demirhan Gözaçan olduğu iddia edildi.

CHP’yi sarsan gizli tanık ifadesi! Kurultayda dağıtılan paraları, gizli kasaları, milyarlık ihaleleri tek tek deşifre etti

İfadedeki en çarpıcı bölümlerden birini oluşturan milyonluk ihale numaraları ve usulsüzlükler şu şekilde kayda geçti:

2024/1886894 İhale Numarası: Gerçek bedeli 1.600.000.000 TL (1,6 Milyar TL) olan katı atık ihalesinin, başkalarının katılımını engellemek amacıyla küçük paylara bölünerek yaklaşık 84.000.000 TL bedelle adrese teslim Boğaziçi Katı Atık şirketine verildiği iddia edildi.

Gerçek bedeli 1.600.000.000 TL (1,6 Milyar TL) olan katı atık ihalesinin, başkalarının katılımını engellemek amacıyla küçük paylara bölünerek yaklaşık 84.000.000 TL bedelle adrese teslim Boğaziçi Katı Atık şirketine verildiği iddia edildi. Turex Turizm A.Ş. İhaleleri: İZSU bünyesinde olduğu değerlendirilen iki ayrı ihalenin (biri 288.225.056 TL bedelli) yine Menderes Cemaloğlu aracılığıyla yönetildiği öne sürüldü.

İZSU bünyesinde olduğu değerlendirilen iki ayrı ihalenin (biri 288.225.056 TL bedelli) yine Menderes Cemaloğlu aracılığıyla yönetildiği öne sürüldü. 2024/1121461 İhale Numarası: Menderes Cemaloğlu’nun amcasının oğluna ait Altınok Otomotiv üzerinden 239.979.904,80 TL bedelle adrese teslim verildiği iddia edildi.

"KARA KUTULAR" VE DAĞITILAN İHALELER

Gizli tanık İstanbul ve Ankara’daki ilçe belediyelerine yönelik ağ kuran yapıları, iş takipçilerini ve usulsüzlük iddialarını da tek tek paylaştı:

Tuzla Belediyesi: Belediye Başkan Yardımcısı Murat Korkma z’ın belediyenin "kara kutusu" olduğu, usulsüz toplanan paraları Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’e götürdüğü iddia edildi. Ayrıca Viaport Marina’dan belediye adına çöp arabası istenildiği, sonradan bundan vazgeçilerek nakit para talep edildiği beyan edildi.

z’ın belediyenin "kara kutusu" olduğu, usulsüz toplanan paraları Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’e götürdüğü iddia edildi. Ayrıca Viaport Marina’dan belediye adına çöp arabası istenildiği, sonradan bundan vazgeçilerek nakit para talep edildiği beyan edildi. Çekmeköy Belediyesi: Belediye Başkanı Orhan Çerkez ’in inşaat mühendisi olan oğlunun belediyenin "kara kutusu" olduğu, tüm imar usulsüzlükleri ve ihaleleri onun yönettiği belirtildi.

’in inşaat mühendisi olan oğlunun belediyenin "kara kutusu" olduğu, tüm imar usulsüzlükleri ve ihaleleri onun yönettiği belirtildi. Şile Belediyesi: Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirilen Mertcan Arslan ve Metin Kaya’nın buradaki usulsüz ihaleleri, ruhsat ve imar işlerini elinde tuttuğu iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirilen Mertcan Arslan ve Metin Kaya’nın buradaki usulsüz ihaleleri, ruhsat ve imar işlerini elinde tuttuğu iddia edildi. Çankaya Belediyesi ve Çöp İhalesi: Ankara Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan’ın Çankaya’nın "kara kutusu" olduğu, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ile birlikte para işlerini yürüttüğü öne sürüldü. Çankaya’nın lüks çöp ihalelerinin, ihaleye dışarıdan belirli bir yüzde verilmesi şartıyla Menderes Cemaloğlu ve Emre Doğan arasında paylaşıldığı, rekabeti engellemek için ihalelerin "doğrudan temin" şeklinde farklı paravan firmalara dağıtıldığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan’ın Çankaya’nın "kara kutusu" olduğu, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ile birlikte para işlerini yürüttüğü öne sürüldü. Çankaya’nın lüks çöp ihalelerinin, ihaleye dışarıdan belirli bir yüzde verilmesi şartıyla ve arasında paylaşıldığı, rekabeti engellemek için ihalelerin "doğrudan temin" şeklinde farklı paravan firmalara dağıtıldığı belirtildi. Kadıköy Belediyesi: Belediye içindeki tüm bilgi akışı ve usulsüzlük iddialarının Sennur Yıldırım Doğan tarafından yönetildiği ve Özgür Özel’in belediyeye dair tüm bilgileri 10 yıldır tanıdığı bu isimden aldığı belirtildi.

Belediye içindeki tüm bilgi akışı ve usulsüzlük iddialarının tarafından yönetildiği ve Özgür Özel’in belediyeye dair tüm bilgileri 10 yıldır tanıdığı bu isimden aldığı belirtildi. İstanbul İl Başkanlığı: Özgür Çelik’in belediyelerden yaptığı para tahsilatlarını ve personel işe alımlarını İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan üzerinden yürüttüğü belirtildi.

İfadede medya-siyaset-ticaret üçgenine ilişkin ise Halk TV’nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından, kanalın ekonomik olarak fonlanması amacıyla Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ile özel bir finansman süreci yürütüldüğü, ihalelerin paravan şirketler üzerinden pay edildiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sarsıcı iddialarla dolu bu gizli tanık ifadesinin ardından soruşturmanın seyrini adı geçen milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerine doğru genişletip genişletmeyeceği merak konusu.

Haberle İlgili Daha Fazlası