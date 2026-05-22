İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin olağanüstü toplantısında Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Stadyumu projesiyle ilgili önemli bir karar alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sağlanan mutabakat kapsamında hazırlanan önerge oy birliğiyle kabul edildi. Protokollerin imzalanması ve sürecin yürütülmesi için Başkan Cemil Tugay’a yetki verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda Zübeyde Hanım Stadyumu projesine dair önemli bir adım atıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay başkanlığındaki oturumda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sağlanan mutabakat doğrultusunda hazırlanan önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Önergede, Karşıyaka Aksoy Mahallesi’nde bulunan 26675 ada 11 parsel üzerindeki alanda yapılması planlanan stadyum için kamu kurumlarıyla gerekli iş birliği ve protokol süreçlerinin yürütüleceği belirtildi. Başkan Tugay’a verilen yetkinin; protokollerin imzalanması, resmi işlemlerin yürütülmesi ve yapım sürecine ilişkin idari çalışmaların takibini kapsadığı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı

"BU DÖNEM BİTMEDEN STADI AÇACAĞIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Şu anda stadın uygulama projesi çalışılıyor. Beraberinde ruhsat işleri yapılacak. Projeyi değiştiremiyoruz. Yapılan projenin bir müellifi var, o müellif devam ediyor. Çok küçük revizyonlar dışında projede değişiklik yapma şansınız yok. Eğer yaparsanız yeni bir davanın yolu açılır, yeniden hukuki sürece gider ve bunu beklemek zorunda kalırız. Gayet güzel bir stat projesi. Özenerek yapılacak. Bu süreç sağlıklı şekilde yürütülüyor. Umuyorum bu dönem bitmeden stadı açacağız" dedi.

Stat projesi için hazırlanan önerge oy birliğiyle kabul edildi.

SPOR KENTİ KİMLİĞİNE GÜÇLÜ KATKI

Zübeyde Hanım Stadyumu’nun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sportif faaliyetlerin canlanması hedefleniyor. Proje sayesinde amatör ve profesyonel spor kulüplerine yeni imkanlar sunulması, gençlerin spor alanlarına erişiminin artırılması ve ilçeye ekonomik hareketlilik kazandırılması amaçlanıyor. Stadyumun maç günlerinde esnaf ve hizmet sektörüne katkı sağlaması, bölgedeki sosyal yaşamı hareketlendirmesi ve Karşıyaka’nın spor kenti kimliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası