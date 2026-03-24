Denize 100 metre mesafede adeta yeniden inşa edilen, 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadı'ndan kareler paylaşıldı. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 18 Nisan Cumartesi günü oynayacağı İsviçre maçına ev sahipliği yapacak stadyumda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

A Milli Takım seviyesinde ilk defa uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapmaya hazırlanan Sinop'ta, 18 Nisan'da oynanacak Türkiye-İsviçre maçı öncesi hummalı çalışma yürütülüyor. Stadyumda ışıklandırma, boyama, skor tabelası ve koltuk yenileme gibi birçok alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa sürede tüm eksiklikleri tamamlamayı hedefliyor.

Sinop Şehir Stadı

YENİLEME OPERASYONU

Türkiye-İsviçre maçı öncesi 10 bin kişi kapasiteli stadyum adeta yeniden inşa ediliyor. Işıklandırmadan koltuk yenilemeye, skor tabelasından boyama işlemlerine kadar geniş kapsamlı bir 'yenileme operasyonu' yürüten ekipler, stadı maça yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

2024 YILINDA HİZEMETE ALINDI, RESMİ AÇILIŞI YAPILMADI

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Türkiye'nin en kuzeyinde ilk defa milli bir maça ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı heyecan duyduklarını söyledi. Denize 100 metre mesafede, 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sinop Şehir Stadı'nın 2024 yılında hizmete alındığını ancak resmi açılışının henüz yapılmadığını anlatan Kalyon, 18 Nisan'da hem milli heyecanı yaşayacaklarını hem de stadın resmi açılışının yapılacağını dile getirdi.

Stadın UEFA standartlarına uygun hale getirilmesi için federasyon yetkilerince kendilerine bir liste verildiğini aktaran Kalyon, "Tüm eksikleri tamamlıyoruz" dedi.

"UEFA STANDARTLARINI YAKALADIK"

Kalyon, 18 Nisan'ın Sinop için tarihi bir gün olacağını, bu tarihi günün heyecanını hep birlikte yaşayacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

Gerçekten bizim için büyük bir onur olacak. Burada milli takımı ağırlamak ve alnımızın akı ile çıkmak hepimizin hedefi. Bu milli maçın oynanacak olmasıyla biz de stadımızda UEFA standartlarını yakalamış olduk. Bakanlığımız da bize büyük destek oldu. Özellikle ödenek noktasında sağ olsunlar, gerekli tüm katkıları sundular. Eğer Sinop olarak bu işe sahip çıkarsak, çıkmaya devam edersek bundan sonra da stadımızda böyle müsabakalar olacaktır.

Kalyon, milli maçın kent turizmine de önemli katkı sunacağına inandığını dile getirerek, "Türkiye'nin en kuzeyinde çok güzel bir yerdeyiz. Tarihi zenginlikleri olan bir şehiriz. Bu durum mutlaka misafirlerimizin ilgisini çekecektir. İnşallah her birlikte güzel bir ortamda bu heyecanı yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

