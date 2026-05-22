Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 9 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; PFDK, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 200'er bin TL, Trabzonspor'a 440 bin TL, Gaziantep FK'ye 700 bin TL, Fenerbahçe, Samsunspor ve Kayserispor'a 220'şer bin TL, Antalyaspor'a 504, Kocaelispor'a da 54 bin TL para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Çaykur Rizepor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 resmi müsabakadan men ve 80 bin TL, Göztepe Kulübü İdarecisi Ivan Mance'ye 45 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin TL, Eyüpspor oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar'a 80 bin TL, kulüp görevlisi Hüseyin Gedik'e 1 maçtan men ve 80 bin TL para cezası verildi.

