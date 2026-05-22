Anadolu Ajansı
TFF duyurdu: Süper Lig'den 9 kulübe ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 9 kulübe para cezası verdi.
Özetle DinleTFF duyurdu: Süper Lig'den 9 kulübe ceza
Kaydet
Spor az önce
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Süper Lig'den çeşitli kulüplere ve kişilere para cezaları ile men cezaları verildi.
- PFDK, Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 200'er bin TL, Trabzonspor'a 440 bin TL, Gaziantep FK'ye 700 bin TL, Fenerbahçe, Samsunspor ve Kayserispor'a 220'şer bin TL, Antalyaspor'a 504 bin TL, Kocaelispor'a 54 bin TL para cezası verdi.
- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 resmi müsabakadan men ve 80 bin TL para cezası verildi.
- Göztepe Kulübü İdarecisi Ivan Mance'ye 45 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin TL para cezası verildi.
- Eyüpspor oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar'a 80 bin TL para cezası verildi.
- Eyüpspor kulüp görevlisi Hüseyin Gedik'e 1 maçtan men ve 80 bin TL para cezası verildi.
0:00 0:00
1x
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; PFDK, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 200'er bin TL, Trabzonspor'a 440 bin TL, Gaziantep FK'ye 700 bin TL, Fenerbahçe, Samsunspor ve Kayserispor'a 220'şer bin TL, Antalyaspor'a 504, Kocaelispor'a da 54 bin TL para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Çaykur Rizepor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 resmi müsabakadan men ve 80 bin TL, Göztepe Kulübü İdarecisi Ivan Mance'ye 45 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin TL, Eyüpspor oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar'a 80 bin TL, kulüp görevlisi Hüseyin Gedik'e 1 maçtan men ve 80 bin TL para cezası verildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
TFF sürpriz kararı duyurdu: Sahaya pankartla çıkma dönemi bitti!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR