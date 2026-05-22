Fransa'da 1889 yılında yapılan ünlü Eyfel Kulesi'ne ait merdivenin bir bölümü, çıkarıldığı açık arttırmada 450 bin 160 Euro'ya (yaklaşık 23 milyon TL) satıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Artcurial müzayede evinde dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin orijinal merdiveninin 14 basamaklı bölümü, açık artırmaya çıkarıldı. Gustave Eiffel tarafından 1889'da inşa edilen kulenin ikinci ve üçüncü katları birbirine bağlayan kısmı, 450 bin 160 Euro'ya alıcı buldu. 2.75 metre yüksekliğinde, 1.4 ton ağırlığındaki merdivenin sahibi açıklanmazken, tahmini değerinin (120-150 bin Euro) 3 katına satıldığı belirtildi.

Dudak uçuklatan rakam! Eyfel Kulesi'nin merdivenlerinden bir parça rekor fiyata satıldı

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA SERGİLENİYOR

Kulenin merdivenlerinin 160 metrelik bölümü 40 yılı aşkın bir süre önce küçük parçalara bölünerek satılmış, merdivenlerin yerini asansörler almıştı. Merdivenin bir bölümü 2008 yılında ABD'li bir alıcıya 553 bin Euro'luk rekor fiyatla satılmıştı. Diğer bölümleri ise dünyanın dört bir yanındaki prestijli noktalarda sergileniyor. Bazıları New York'taki Özgürlük Heykeli'nde, Japonya'daki Yoishii Vakfı'nın bahçelerinde ve özel koleksiyonlarda bulunuyor.

