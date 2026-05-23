Galatasaraylı yıldız İlkay Gündoğan, Manchester City’den ayrılacağını açıklayan eski teknik direktörü Pep Guardiola için yayımladığı veda mesajında duygusal ifadeler kullandı. İspanyol çalıştırıcının kariyerinde büyük bir iz bıraktığını belirten tecrübeli futbolcu, “Beni sadece daha iyi bir oyuncu değil, daha iyi bir insan yaptı” dedi.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den ayrılacağı açıklanan eski teknik direktörü Pep Guardiola için resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir veda mesajı yayımladı. Uzun yıllar İngiliz ekibinde Guardiola ile birlikte görev yapan ve kulüp tarihinde birçok kupa zaferine imza atan Gündoğan, yayımladığı metinde İspanyol çalıştırıcıya teşekkürlerini iletti.

İlkay Gündoğan ve Pep Guardiola

"SADECE BİR HOCA DEĞİL, LİDER VE ARKADAŞTI"

Açıklamasında Guardiola ile olan çalışma ilişkisine değinen yıldız oyuncu, İspanyol çalıştırıcının kendisi için yalnızca bir antrenör olmadığını belirterek, "Benim için o hiçbir zaman sadece bir teknik direktör olmadı. O bir akıl hocası, bir lider ve aynı zamanda bir arkadaştı." ifadelerini kullandı. Manchester City'de birlikte çalışmaya başladıkları ilk günden itibaren Guardiola'nın futbolu farklı bir şekilde görmesi için kendisini zorladığını aktaran Gündoğan, taktiksel disipline dikkat çekerek sahadaki her detayın ve her metrenin bir amacı olduğunu vurguladı.

"MÜKEMMELLİĞE OLAN TAKINTISI TAKIMLARI OLAĞANÜSTÜ YAPTI"

Guardiola'nın çalışma temposu ve oyun felsefesine dair detaylar paylaşan İlkay Gündoğan, antrenman ve maçlardaki yüksek yoğunluğun takımı zaman zaman fiziksel ve zihinsel olarak sınırlarına kadar zorladığını belirtti. Tecrübeli oyuncu, bu süreçle ilgili olarak, "Geriye dönüp baktığımda, mükemmelliğe olan bu takıntısının, onun takımlarını bu kadar olağanüstü yapan şeyin ta kendisi olduğunu görüyorum." açıklamasını yaptı.

"BENİ DAHA İYİ BİR İNSAN YAPTI"

İspanyol teknik adamın saha dışındaki karakterine ve futbolcularla olan iletişimine de değinen Galatasaraylı futbolcu, Guardiola'nın kamuoyunda pek görünmeyen insani yönüne vurgu yaptı. Futbolun ötesinde onun son derece mütevazı, düşünceli ve etrafındaki insanları önemseyen biri olduğunu belirten Gündoğan, "Yıllar boyunca onun bu yönünü çok yakından deneyimleyecek kadar şanslıydım. Beni sadece daha iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda daha iyi bir insan yaptı." satırlarına yer verdi.

Kendi kariyer planlaması ve geçmişine dönüp baktığında Guardiola ile çalıştığı dönemin yolculuğunun en belirleyici bölümlerinden biri olacağını belirten Gündoğan, mesajını şu sözlerle noktaladı:

"Pep'siz bir Man City bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Benim, ailem, bu futbol kulübü, bu topluluk ve tüm Manchester için yaptığın her şey için teşekkür ederim."

