Galatasaray efsanesi Fatih Terim, 10+4 kuralı hakkında konuştu. Yasaklardan yana olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Her şeyin yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız. Doğru bir şeye karar verilmesi lazım" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray Olağan Seçim Toplantısı'nda oyunu kullandı. Kulüp efsanesi, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Seçimde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, "Oyumuzu kullandık. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah çok daha güzel şeyler, çok daha başarılı, çok daha kurumsal bir kulüp olma yolunda hızla ilerleriz. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

"REKORLAR KIRILMAK İÇİN VARDIR"

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için deneyimli teknik adam, "Şampiyonlukla ilgili söyleyeceklerimi söyledim. İnşallah rekoru da kırarlar. Çok uzun zaman önce de söylemiştim. Biliyorsunuz rekorlar kırılmak için vardır. İnşallah onu da yapacaklardır. Canı gönülden destekliyorum. Kalbim onlarla. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem Avrupa'daki taraftarlar gibi ben de güzel başarılar bekliyorum inşallah" şeklinde konuştu.

Terim, 2024-2025 sezonunda Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımını çalıştırmıştı.

"DOĞRU BİR ŞEYE KARAR VERİLMESİ LAZIM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni belirlediği yabancı kuralının sorulması üzerine Terim, "Ben daha önce anlattım bakış açımı. Ben mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. O zaman da söylemiştim. 14 Türk mecburiydi, 14 yabancı değil. Yabancı serbestti, istediğin kadar alabiliyordun. Dolayısıyla geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, her şeyin dönüştüğü, her şeyin yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız açıkçası. Doğru bir şeye karar verilmesi lazım. Ondan sonra da bunun üzerine gidilmesi lazım, yapacaklardır. Federasyon da bunu yapacak kapasitede zaten. Kulüplerle oturup konuşulur, ona göre de kurallar konuşulur. Çok da sıkıntılı bir durum görmüyorum açıkçası" cevabını verdi.

