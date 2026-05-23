CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Hakkındaki "irtikap" suçlaması ile Afyonkarahisar’da gözaltına alınan Fikret Albayrak, Düzce’ye getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından sabah saatlerinde adli makamlara sevk edilen Albayrak, tutuklama talebi ile sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ MAALESEF TUTUKLANDI"

Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanı Metin Dursun konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Akçakocalıların iradesi ile seçilen demokratik bir şekilde belediyeyi yönetmeye talip olmuş ve hiçbir çıkar gözetmeden kul hakkına girmeden, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yemeden seçilmiş bir belediye başkanımız bugün bir yargı kararı ile iftiralarla kumpaslarla ilk önce gözaltına alındı. Bugün de maalesef tutuklandı. Bizim mücadelemiz bitmedi. Mücadelemiz devam edecek. Belediye başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Hiç bir zaman geri adım atmadık hiç bir zamanda geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

