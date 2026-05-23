İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş'ın ABD’de gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Çiftçi, "Toplumsal vicdanı derinden yaralayan hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında, adaletin tecellisi için yürütülen mücadele uluslararası boyutta kritik bir aşamaya ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hakkında 21 Nisan 2026 tarihinde kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri’nde gözaltına alındığını ve iade sürecinin derhal başlatıldığını duyurdu.

Gelişmeye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, devletin suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığına ve "cezasızlık" algısıyla savaşına yönelik çok net mesajlar verdi.

"DEVLETİMİZİN NEFESİ ENSELERİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Bakan Çiftçi, bu gelişmenin sadece bir operasyonel başarı değil, devletin ulaştığı teknolojik yetkinlik ve kurumsal kararlılığın somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

'Cezasızlık' algısına karşı net bir duruş sergileyen Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya, hiçbir ihmale ve hiçbir suskunluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Toplumsal vicdanı derinden yaralayan hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin hafızası güçlüdür; adalet iradesi sarsılmazdır. Suçlu nerede olursa olsun, hangi ülkeye saklanırsa saklansın, devletimizin nefesi ensesinde olmaya devam edecektir."

FBI, INTERPOL VE DİJİTAL TAKİP MEKANİZMASI

Şüphelinin New York bölgesinde tespit edilerek gözaltına alınma sürecinin arka planını paylaşan Çiftçi, INTERPOL, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle çok katmanlı bir koordinasyon yürütüldüğünü belirtti.

Emniyet ve Jandarma birimlerinin yeni nesil kriminal analiz, daraltılmış baz çalışmaları ve dijital veri inceleme yöntemlerini kullandığını ifade eden Bakan Çiftçi, şahsın açık kaynaklardaki izlerinin, sosyal medya paylaşımlarının ve hatta bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajların titizlikle analiz edilerek ABD makamlarıyla anlık paylaşıldığını aktardı.

"HİÇBİR ANNENİN GÖZYAŞI ZAMANIN İÇİNDE KAYBOLMAYACAK"

Yıllardır adalet bekleyen Doku ailesine de seslenen Bakan Çiftçi, devletin vatandaşının hakkını koruma iradesinden asla vazgeçmeyeceğinin altını çizdi:

"Başta Gülistan Doku’nun ailesi olmak üzere yıllardır adalet bekleyen tüm vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki; hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır. Maddi gerçek er ya da geç mutlaka ortaya çıkarılacak, hukuk önünde gereken hesap mutlaka sorulacaktır."

KÜRESEL MÜCADELE: 329 FİRARİ İADE EDİLDİ

Bakan Çiftçi ayrıca, sınır ötesinde yürütülen bu kararlı mücadelenin somut bir sonucu olarak, yalnızca 1 Ocak – 22 Mayıs tarihleri arasında 329 firari suçlunun yurt dışından Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Çiftçi, bu tablonun suçlular açısından dünyanın hiçbir yerinin güvenli bir sığınak olmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

