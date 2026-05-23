Mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler geçiren CHP'de Manisa Milletvekili Özgür Özel, Grup Başkanı seçildi. Konuyla ilgili konuşan Gürsel Tekin, "Kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu ve Özel beraber çalışacaklar. Türkiye'nin beklediği tablo da buydu." dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla geçtiğimiz yıl CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyım' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP hakkında verilen 'mutlak butlan' kararıyla birlikte görevinden alındı.

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Tekin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL BERABER ÇALIŞACAKLAR"

KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ

Gürsel Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Benim için CHP önemli bir okuldur. Bizi tanımalarına rağmen hedef tahtası haline geldim. Hiçbir CHP'liye gönül koymuş değiliz. Hiçbir yetkimizi kullanmayacağız. Çünkü bizim için söz konusu olan CHP'dir. Çok kötülükler gördük, çok hakaretler, iftiralar gördük.

Sayın Özgür Özel, Grup Başkanı seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu ve Özel beraber çalışacaklar. Türkiye'nin beklediği tablo da buydu.

"BUNDAN SONRA CHP VE ADLİYE KORİDORU ARASINDA EN UFAK BİR SORUN OLMAYACAK"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmaması için çok çaba sarf ettik. Bundan sonra inşallah Cumhuriyet Halk Partisi ve adliye koridoru arasında en ufak bir sorun olmayacaktır. Bu konuda çok rahat olabilirsiniz. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde de Ankara'da da bu sorunlar çözüldükten sonra elbette biz de huzurla kendi görevimizi yapmış olacağız.

MUTLAK BUTLAN KARARI SONRASI KILIÇDAROĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Ne sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüm ne de sayın Grup Başkanımız Özgür Özel ile. Kaldı ki geldiğimiz ilk günden itibaren çok çaba sarf ettim sayın Özel'le görüşmek için. Çünkü hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni benim kadar bilemez. 43 yıllık süre içerisinde ömrümün tamamında neredeyse yöneticilik yapmış bir insanım. Her şeyi biliyorum, bütün süreçleri biliyorum, bütün dönemleri biliyorum. Bu dönemleri anlatayım. Çeşitli gazeteci arkadaşlarımıza da anlattım. Bakın dedim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sorunlar yaşanmıştır. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda, birleşme dönemi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir aileyiz. Biz bir araya geliriz. 'Aman ha gazeteciler yazarlar, çizerler, fitneciler siz kötü olmayın' dedik. Şimdi, çok şükür her şey sulh. İnşallah yarın sayın genel başkanımız görevini devam edecek ve Türkiye'nin gerçek gündemine döneceğiz.

"ÜYELİKLERİMİZ FİİLEN DEVAM EDİYOR"

Takdir edersiniz ki butlan şu demektir. Yani bugüne kadar uygulamaların tamamı geçersiz demektir. Biz sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelişiyle beraber, yani eski yönetim, bizim üyeliklerimiz fiilen devam ediyor. Yani 1800 arkadaşımız çeşitli gerekçelerle partiden atılmışlardı. Onların da gözleri aydın olsun, yuvalarına döndüler. Baba ocağında herkesin üyelikleri devam edecek bir sıkıntı yok.

KURULTAY NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuç itibarıyla bu kararı partimizin genel başkanı ve yönetimi alacak. Tahminen ne olur? Yani kişisel olarak benim deneyimimi tecrübümü paylaştım. Bana göre 7-8 aydan önce olmaz. Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir. Benim takvimle ilgili bir yetkim yok.

Kimsenin kafası karışmasın. Bizim şu anda görevimiz devam ediyor. Ne zamana kadar? Ne zamanki yeni yönetim yani sayın Kılıçdaroğlu ve MYK yeni bir karar alır ve yeni bir il ve ilçeler konusunda bir tasarruf kullanırsa, o gün o tarihe kadar bizim görevimiz devam ediyor."

