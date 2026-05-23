Yüksek Seçim Kurulu, bir CHP üyesinin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edilmişti.

Mahkeme, kurultayda "irade fesadı" ve organize rüşvet eylemlerinin gerçekleştiği iddialarını yerinde bularak, Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı; Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin ise görevi devralmasına karar verdi.

Bu kararla birlikte Özel ve yönetiminin aldığı kararlar ve yapılan atamalar geçersiz kaldı.

YEREL SEÇİMLERİN İPTALİNİ İSTEDİ

Gelişmeler takip edilirken bir CHP üyesi 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin de iptal edilmesi için YSK'ya başvuru yaptı. YSK bu başvuruyu reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında tesis edilen ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı değerlendirdi. Yapılan incelemede, davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine karar verildi.

Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu bildirdi. Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

YÜZDE 37.6 OY ALMIŞLARDI

2024 yılındaki yerel seçimlerde, CHP yüzde 37.6 oy oranı ile birinci parti olmuş ve İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde yerel seçimleri almıştı.

