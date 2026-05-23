'Mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile yaptığı telefon görüşmesinde 'en uygun zamanda' partiyi kongreye götürme niyetinde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP eski milletvekili Gürsel Tekin, partinin seçimli kurultaya gideceği tarihi açıkladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla geçtiğimiz yıl CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyım' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP hakkında verilen 'mutlak butlan' kararıyla birlikte resmen görevinden alındı.

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Tekin, CHP'de devam eden kurultay tartışmalarına ilişkin sürpriz bir açıklama yaptı.

CHP'DE KURULTAY 7 AY SONRA

Sözcü'de yer alan habere göre "Kaos yok. İstanbul’da yeni kongre yapılacak" diyen Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin de önümüzdeki günlerde başlatılacağını, uzun bir zamana bırakılmayacağını vurguladı. Gürsel Tekin, CHP büyük kurultayının 7 ay sonra yapılacağını ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı görüşmenin içeriğini anlatmıştı. En kısa zamanda kurultay istediklerini belirten Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kılıçdaroğlu'na dedim ki ‘Sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu partinin, bu baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşında teyzemi, 15 yaşında evladı görüyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Bugün Türkiye'den 65 baro isyan ediyor. Bugün Türkiye'nin tüm meslek örgütleri, tüm sendikaları, tüm siyasi partileri, en sağdan en sona tüm dostlar yan yana duruyor. Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor.' Bir soru aldım. ‘Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz. İki şeye ömür vermeye, gerekirse iki şeye can vermeye razı olmuşum. Buradan sizin önünüzde ifade ediyorum. Bunlardan birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin, delegesinin önüne Atatürk'ün partisinin sandığı gelecek. İkincisi, bu milletin önüne seçim sandığı gelecek, bu iktidar değişecek."

