Kılıçdaroğlu'ndan sonra gözler ona çevrilmişti! Meral Akşener'den haber var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasete dönmesiyle gözler, bir zamanlar ittifak yaptığı Meral Akşener'e çevrilmişti. Gündemle ilgili sessiz kalan Akşener, İyi Partili Milletvekili Burak Akburak'ın paylaşımlarında ortaya çıktı.
- Mahkeme, kurultayda 'irade fesadı' ve organize rüşvet iddialarını yerinde buldu.
- Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı.
- Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi görevi devralacak.
- Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sessizliğini koruyor.
- Meral Akşener'i İyi Parti Milletvekili Burak Akburak ziyaret ederek bayramlaştı ve siyaset gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etti.
Mahkeme, kurultayda "irade fesadı" ve organize rüşvet eylemlerinin gerçekleştiği iddialarını yerinde bularak, Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı; Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin ise görevi devralmasına karar verdi.
AKŞENER 'MUTLAK BUTLAN' YORUMU YAPMADI
Bu karar siyaset kulislerini hareketlendirirken Kılıçdaroğlu'nun dönüşü, gözleri bir dönem siyaset yaptığı diğer isimlere çevirdi. Birçok isimden art arda açıklamalar gelirken eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sessizliğini koruyor. Bir dönem Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu ile yan yana oturan Akşener, İyi Parti Milletvekili Burak Akburak'ın paylaşımlarında ortaya çıktı.
Siyaseti bıraktığını duyuran Akşener'in, tekrar bu çalışmalara dönmeyeceği iddia edildi.
BAYRAM ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ
Akşener'i ziyaret eden Akburak, "Kurucu Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’i ve kıymetli eşi Sn. Tuncer Akşener’i Kurban Bayramı vesilesiyle ziyaret ederek bayramlarını erkenden kutladım. Ziyaretimizde siyaset gündemine dair değerlendirmelerde bulunma fırsatı da bulduk. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İYİ ki varlar" ifadelerini kullandı.