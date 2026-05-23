Tan Taşçı, İzmir’de verdiği konser sırasında sahne efektlerinden kaynaklanan tehlikeli bir an yaşadı. Konser esnasında kullanılan alev efektlerinin kontrolden çıkarak şarkıcıya yakın noktada yükselmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşan Tan Taşçı, sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada beklenmedik bir aksilikle karşılaştı.

ALEVLER YÜKSELDİ, YÜZÜNE GELDİ

Sahne şovunun bir parçası olarak kullanılan alev efektleri aniden Taşçı’nın bulunduğu alana doğru yükselirken, yüzüne yaklaşan yoğun sıcaklık nedeniyle ünlü şarkıcı kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Olayı fark etmesiyle refleks olarak geri çekilen Tan Taşçı’nın yaşadığı korku dolu anlar, konser alanındaki izleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Sahne efekti kontrolden çıktı! Tan Taşçı’nın alevler yüzüne sıçradı

ARA VERMEDEN DEVAM ETTİ

Yaşanan aksiliğe rağmen profesyonelliğini koruyan Tan Taşçı’nın performansına ara vermeden devam etmesi ise hayranlarından takdir topladı.

Sahne efekti kontrolden çıktı! Tan Taşçı’nın alevler yüzüne sıçradı

Haberle İlgili Daha Fazlası