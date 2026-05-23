Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ABD’ye girişine Ebola engeli çıktı. Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü, takımın turnuvaya katılabilmesi için 21 günlük sıkı karantina ve “balon” izolasyon şartını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde, organizasyonun güvenliği ve sağlık protokollerine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü İcra Direktörü Andrew Giuliani, ülkelerinde Ebola salgını bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı'na yönelik resmi bir uyarı yayınladı.

Yapılan açıklamada, Kongo kafilesinin turnuvaya katılımı için katı bir karantina prosedürünü eksiksiz uygulaması gerektiği vurgulandı.

ABD, Dünya Kupası için Kongo'dan karantina talep etti

BELÇİKA KAMPINDA 'BALON' PROSEDÜRÜ

Andrew Giuliani tarafından yapılan açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı'nın ABD topraklarına giriş yapabilmesi için Belçika'da sürdürdükleri hazırlık kampında 21 gün boyunca tam izolasyon altında kalması gerekiyor. Sağlık ekipleri ve organizasyon komitesi tarafından belirlenen "balon" koruma kurallarının ihlal edilmesi durumunda, takımın turnuva için ABD'ye girişine yasal olarak izin verilmeyeceği aktarıldı.

RESMİ MAKAMLAR KONUYLA ALAKALI UYARILDI

Konunun diplomatik ve sportif boyutları hakkında bilgi veren Giuliani, aldıkları kararı tüm yetkili kurumlara ilettiklerini belirtti. ABD yönetiminin bu husustaki tavrını net bir şekilde aktardığını ifade eden Direktör, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kongo Futbol Federasyonu (FECOFA) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti resmi olarak bilgilendirildiğini açıkladı.

Kongo Milli Futbol Takımı

"11 HAZİRANDAN ÖNCE SÜREÇ TAMAMLANMALI"

İcra Direktörü Andrew Giuliani, spor yayıncısı ESPN’e verdiği demeçte sürecin takvimine ve yaptırımlarına dair net ifadeler kullandı. Kongo ekibinin 11 Haziran'da Houston'a gelmesinin planlandığını hatırlatan Giuliani, şu ifadeleri kaydetti:

''Kongo’ya çok net bir şekilde söyledik. 11 Haziran’da Houston’a gelmeden önce 21 gün boyunca bu balonun bütünlüğünü korumak zorundalar. Bu izolasyonu sürdürmezlerse ABD’ye giriş hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Onlara 'Sizi ülkeye sokmayız' dedik. Bundan daha açık konuşamayız.''

Haberle İlgili Daha Fazlası