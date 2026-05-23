Kurban pazarının en büyüğü! 1,5 tonluk Tosun Paşa alıcısını bekliyor
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Bingöl'de pazara çıkan 1,5 ton ağırlığındaki ‘Tosun Paşa' heybetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Devasa kurbanlık alıcısını bekliyor.
- Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bingöl Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik başladı.
- Vatandaşlar bütçesine uygun kurbanlık arayışında olup pazarlıklar yapılıyor.
- Pazarın ilgi odağı, Burhan Abat'ın 'Tosun Paşa' adını verdiği yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki dev kurbanlık oldu.
- Besici Burhan Abat, 25 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve Tosun Paşa'nın satışa hazır olduğunu belirtti.
- Abat, her bütçeye uygun farklı türde hayvanlarının bulunduğunu ifade etti.
- Kurban Bayramı öncesi hayvan satışlarında yoğunluk bekleniyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bingöl Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik başladı. Vatandaşlar bütçesine uygun kurbanlık için pazarda gezerken, yer yer uzun süren pazarlıklar yapılıyor. Pazarın gözdesi ise Burhan Abat'ın 'Tosun Paşa' adını verdiği yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki dev kurbanlık oldu. Cüssesiyle büyük ilgi çeken Tosun Paşa, alıcısını bekliyor.
"TOSUN PAŞA SATIŞA HAZIR"
Yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten besici Burhan Abat, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Bingöl canlı hayvan pazarında şu an hayvan besliyoruz. Tosun Paşamız satışa hazırdır. Tosunların Paşası, bir buçuk tonluk alıcısını bekliyor. Onun yanında tosunlarımız da var, düvelerimiz de var. Her fiyata uygun, her bütçeye uygun hayvanımız mevcuttur" dedi.
Küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışlarının sürdüğünü ifade eden Abat, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk beklediklerini söyledi.