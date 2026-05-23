Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Bingöl'de pazara çıkan 1,5 ton ağırlığındaki ‘Tosun Paşa' heybetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Devasa kurbanlık alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bingöl Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik başladı. Vatandaşlar bütçesine uygun kurbanlık için pazarda gezerken, yer yer uzun süren pazarlıklar yapılıyor. Pazarın gözdesi ise Burhan Abat'ın 'Tosun Paşa' adını verdiği yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki dev kurbanlık oldu. Cüssesiyle büyük ilgi çeken Tosun Paşa, alıcısını bekliyor.

Kurban pazarının en büyüğü! 1,5 tonluk Tosun Paşa alıcısını bekliyor

"TOSUN PAŞA SATIŞA HAZIR"

Yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten besici Burhan Abat, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Bingöl canlı hayvan pazarında şu an hayvan besliyoruz. Tosun Paşamız satışa hazırdır. Tosunların Paşası, bir buçuk tonluk alıcısını bekliyor. Onun yanında tosunlarımız da var, düvelerimiz de var. Her fiyata uygun, her bütçeye uygun hayvanımız mevcuttur" dedi.

Kurban pazarının en büyüğü! 1,5 tonluk Tosun Paşa alıcısını bekliyor

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışlarının sürdüğünü ifade eden Abat, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk beklediklerini söyledi.

Kurban pazarının en büyüğü! 1,5 tonluk Tosun Paşa alıcısını bekliyor

Haberle İlgili Daha Fazlası