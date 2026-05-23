Kızılcık Şerbeti, 22 Mayıs 2026 tarihli sezon finali bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Final sahnelerine Salkım'ın yaşadığı düşüş damga vururken, Nursema ve İlhami'nin geçirdiği korkunç trafik kazası da yeni sezon öncesi büyük merak yarattı. Peki, Kızılcık Şerbet son bölümünde Salkım öldü mü? Diziden ayrılacak oyuncular kimler olacak?

Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Faruk Turgut yapımcılığındaki dizinin finalinde balkondan düşen Salkım, trafik kazası geçiren Nursema, İlhami ve Asil ile yaşananların ardından aniden yere yığılan Sönmez Hanım’ın akıbeti merak konusu oldu.

SALKIM ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbet sezon finalinde Salkım Hanım'ın İlhami ve Nursema'ya düzenlediği veda gecesi kabusa döndü. Geceye Elif ve Nilay’ın kapışması damga vurdu. Gecenin sonunda Salkım balkondan aşağı düştü ve kanlar içerisinde kaldı.



NURSEMA VE İLHAMİ KAZA GEÇİRDİ

Kızılcık Şerbeti'nin 138. Bölümünde; Asil, Nursema ve İlhami'nin peşine koyuldu. Arabaları bir bir geçerek onlara yaklaşmaya çalıştı. O sırada Nursema, İlhami'ye arabayı durdurması gerektiğini belirtti. İlhami, Nursema'nın sözlerine anlam veremeyince Nursema yapamayacağını söyledi. İlhami, Nursema'nın sözleri karşısında şoke oldu. O sırada karşıdan gelen tır devrildi. İlhami yoldan çıktı ve arabanın kontrolünü kaybetti.Araba takla atarak kaza yaptı. Asil kazayı görünce hızla frene bastı. Ardından arkasındaki araç duramadı. Asil'in arabasına arkadan çarptı.

KİMLER KIZILCIK ŞERBETİ'NE VEDA EDECEK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden 3 oyuncunun ayrılması gündemde. Ayrılacak iki isim İlhami hocaya hayat veren Fatih Gühan ve İlhami’nin babası Ulvi’yi canlandıran Hamdi Alkan olacak. Ayrıca Çimen’e hayat veren Selin Türkmen sezon finalinde ekibe veda etti.

