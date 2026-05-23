Sarı-kırmızılı kulübün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Toplantıda Başkan Dursun Özbek, oy verme işlemi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Seçimde tek aday olan Özbek, "Seçim günleri, Galatasaray'ın bayram günleridir. Tek adaylı bir seçim Galatasaray'ın geleneklerine uygun değil. Bunun bugün seçilecek olan yönetime büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum. Çünkü genel kurulun bize verdiği, 'Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez ve daha fazlasını ister, bundan sonraki yönetimde de bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım' mesajını kabul ediyoruz. Bu manada arkadaşlarımla beraber biz bu sorumluluğun bilincinde buraya geldik. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

