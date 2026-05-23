Kurban Bayramı tatilinin 1,5 günlük idari izinle birlikte 9 güne uzatılmasının ardından, gözler bankalar ve borsanın çalışma düzenine çevrildi. İşlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 25 Mayıs Pazartesi günü bankaların ve Borsa İstanbul’un açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, pazartesi bankalar ve borsa açık mı, 25 Mayıs’ta bankalar çalışıyor mu?

PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması kararı idari izin kapsamında alındı. İdari izin uygulaması yalnızca kamu kurumları ve devlet memurlarını kapsarken, özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Bu nedenle bankalar, resmi tatil günleri dışında hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda kamu bankaları olan Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ile özel bankalar, 25 Mayıs Pazartesi günü normal mesai saatlerinde açık olacak ve müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

BORSA TAKAS İŞLEMLERİ

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlemler normal düzeninde devam edecek. Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.Kurban Bayramı arefesi nedeniyle 26 Mayıs 2026 Salı günü Borsa İstanbul’da yarım gün işlem yapılacak.

Pay piyasasında, 22 Haziran'da gerçekleştirilen işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, pazartesi ve salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Borsada 26 Mayıs Salı yarım gün seans yapılacak olup, 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Cuma günü seans düzenlenmeyecek.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 26 Mayıs'ta fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

27, 28, 29 ve 30 Mayıs'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak. 25 Mayıs 2026 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.



