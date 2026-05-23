ABD'deki Garden Grove şehrinde plastik üretiminde kullanılan son derece yanıcı, uçucu ve zehirli "metil metakrilat" yüklü bir depolama tankında teknik arıza meydana geldi. Tankın infilak etmesi ya da tonlarca zehirli gazı atmosfere salması riskine karşı düğmeye basan eyalet yetkilileri, bölgede yaşayan 40 bin kişi için acil tahliye emri verdi.

OLAYI NASIL MEYDANA GELDİ?

İtfaiye ekipleri, tankı patlama sınırından uzaklaştırmak için zamana karşı ölümcül bir soğutma yarışı yürütüyor.

3 ŞEHİR KARANTİNA HATTINDA: TAHLİYE MERKEZİ KURULDU

Akın akın bölgeden uzaklaştırılan siviller için biri Garden Grove'da, diğer ikisi ise komşu şehirler olan Anaheim ve Cypress'te olmak üzere 3 acil tahliye merkezi ve sığınak faaliyete geçirildi.

"YA ÇATLAYIP SIZACAK YA DA PATLAYACAK"

Orange County İtfaiye Teşkilatı’ndan Craig Covey, tesisin göbeğinde adeta bir saatli bomba gibi duran tankın mevcut durumuna dair ürpertici bir bilanço paylaştı. İtfaiye erlerinin kendi canlarını tehlikeye atarak tankı soğutmaya çalıştığını açıklayan Covey, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an önümüzde olabilecek son derece kritik iki senaryo var: Tankın gövdesi basınca dayanamayıp çatlayarak sızdırabilir ya da doğrudan çok büyük bir güçle patlayabilir. İçerideki tankın sızıntı yapması durumunda tam 7 bin galona (yaklaşık 26 bin 500 litre) kadar ölümcül ve zehirli kimyasal madde bir anda çevreye salınacak. Bu iki ihtimal de bizim için kesinlikle kabul edilemez. Ekiplerimiz patlamayı önlemek amacıyla tankın dış çeperini soğutmak için aralıksız çalışıyor. Yoğun çabalar sonucu tankın iç sıcaklığı 180°C seviyelerindeki kritik eşiklerden 61°C civarına kadar düşürüldü. Ancak tamamen güvende olmamız için gereken ideal güvenli sıcaklık 50°C civarıdır. Tehlike henüz geçmiş değil."

SOLUNUM SİSTEMİNİ DOĞRUDAN FELÇ EDİYOR

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan acil durum bilgilendirmesinde ise tankın içinde bulunan "metil metakrilat" maddesinin endüstriyel plastik ve havacılık parça imalatında ham madde olarak kullanıldığı aktarıldı.

Uçucu kimyasalın havaya karışması veya patlama anında solunması durumunda, insan ciğerlerinde geri dönüşü olmayan tahribatlara, ani solunum durmalarına ve ciddi akut zehirlenmelere yol açabileceği konusunda uzmanlar uyardı. Bölgede tahliye operasyonu ve itfaiyenin kritik soğutma müdahalesi sınırda devam ediyor.

