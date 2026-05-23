CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı. Kılıçdaroğlu, "Ben hepinizin huzurunda özellikle partililere söz veriyorum; CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etmişti.

Mahkeme, kurultayda "irade fesadı" ve organize rüşvet eylemlerinin gerçekleştiği iddialarını yerinde bularak, Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı; Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin ise görevi devralmasına karar vermişti.

Karar büyük yankı uyandırırken Kılıçdaroğlu, ilk kez kameralar karşısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kamera karşısında! "Söz veriyorum" diyerek duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Birincisi dün size söz vermiştim bir açıklama yapacağım diye ama o kadar yoğun telefon trafiği oldu ki maalesef ses tellerimde biraz sorun çıktı. Hala biraz devam ediyor.

Bu sabah yeni gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşir. Bir şeyin çok iyi bilinmesi lazım. CHP köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda özellikler partililere söz veriyorum; CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız.

"DİKKATLİ BİR DİL KULLANIYORUM"

Bizim partiye muhalefetten eleştiriler gelmiştir, sivil toplumdan eleştiri gelmiştir ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili eleştiri gelmemiştir. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Parti dilini ayrıştıracak söylemlerden kaçmak gerekiyor. Bazı olaylar karşısında suskunluğu sürdürmek artık doğru değil. Bu parti az önce de ifade ettim cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.

"PARTİDE KAVGA ORTAMI OLUŞTURMAK DOĞRU DEĞİL"

Bir başka önemli noktaya daha değineyim değerli arkadaşlarım. Parti tabanını ifade ettim. Bizim parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Hep saygı çerçevesinde baktım. Eleştiriler konusunda gittim kendileriyle görüştüm. Parti tabanında birbirimize girmek, kavgada bir ortam oluşturmak doğru değil.

Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçırmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim arkadaşlar."

