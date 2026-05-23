Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında haziran ayında yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri için geri sayım sürüyor. Öğrenciler, belirlenen sınav yerlerinde 2026 LGS oturumuna katılım sağlayabilecek. Peki, LGS 2026 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 14 Haziran 2026'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre, öğrenciler haziran ayının ilk haftası itibariyle sınav giriş belgelerini edinebilecek.

LGS 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri sınav giriş belgesinde yer alacak. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.



Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'te ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

