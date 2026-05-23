Hawaii, yerin 23 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki şiddetli bir depremle sarsıldı. Bilim insanları depremin okyanus levhasının bükülmesinden kaynaklandığını açıklasa da, dünyanın en tehlikeli ve aktif yanardağı için korkutan bir uyarı geldi.

Büyük Okyanus’un ortasındaki ada eyaleti Hawaii, 6,0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Mauna Loa yanardağının batı yamacında yerin yaklaşık 23 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, eyalet genelinde çok şiddetli hissedilirken evlerdeki dolapların devrilmesine ve camların tuzla buz olmasına yol açtı.

Sarsıntının hemen ardından gözler halihazırda aktif olarak püskürmeye devam eden dünyanın en agresif yanardağlarından Kilauea’ya çevrildi.

Deprem, Hawaii yerel saatiyle 21:46 sularında, Büyük Ada'daki Honauna bölgesinin yaklaşık 3,7 mil güneyinde meydana geldi. Ana şoktan yaklaşık 6 dakika sonra ise 3,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Eski Hawaii News Now muhabiri Lacy Deniz, Honauna’daki evinde yaşadığı dehşeti şu ifadelerle aktardı:

"Deprem anında oğlum yerde emekliyordu. Annem, dolaplardan fırlayan tabakların ve kırılan camların oğlumun üzerine düşmesini engellemek için can havliyle üzerine kapandı, kendi gövdesini siper etti. Annem kelimenin tam anlamıyla üzerimize yıkılan mutfak takımlarının altında kalarak bebeği korudu. Sarsıntı durduğunda evden kaçtık ancak geri döndüğümüzde tam bir enkaz manzarası vardı. Tüm pencereler kırılmış, dolaplar açılmış, tuvaletimiz ortadan ikiye çatlamış ve giysi rafları yan yatıp devrilmişti."

"VOLKANİK BİR DEPREM DEĞİL"

Büyük sarsıntının ardından adadaki devasa aktif yanardağlar Mauna Loa ve Kilauea’da ani bir patlamanın tetiklenip tetiklenmediği sorusu endişelere yol açtı. Ancak Hawaii Volkan Gözlemevi ve Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu , yaptıkları sismik dalga analizlerinin ardından yüreklere su serpen şu resmi açıklamayı yayımladı:

"Depremin meydana geldiği derinlik, konum ve kaydedilen sismik dalga kalıpları, bu sarsıntının doğrudan volkanik süreçlerden kaynaklanmadığını göstermektedir. Bu deprem, Hawaii ada zincirinin muazzam ağırlığı nedeniyle okyanus levhasının bükülmesinden ve bu bükülmenin getirdiği tektonik gerilimden kaynaklanmıştır. Mauna Loa veya Kilauea üzerinde şu an için doğrudan tetikleyici bir etkisi saptanmamıştır."

KİLAUEA YANARDAĞI PATLAYACAK MI?

Deprem doğrudan volkanik bir faaliyetle bağlantılı olmasa da uzmanlar, Büyük Ada sakinlerinin teyakkuzda kalması gerektiğini açıkladı. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve Aralık 2024'ten bu yana dönemsel olarak lav fışkırtan Kilauea, zaten bir süredir duraklama evresindeydi.

Volkan uzmanları ve HVO'nun tahmin modelleri, yanardağın bir sonraki büyük lav püskürme dalgasını zaten 24 Mayıs ile 27 Mayıs tarihleri arasında, yani önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleştireceğini öngörüyordu. Eyalet Sivil Savunma Ajansı, bölge halkını hem muhtemel yeni tektonik artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olmaları hem de yanardağın beklenen doğal periyodik aktivitesini yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

