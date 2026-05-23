Suna Selen, yıllar sonra yaptığı açıklamada Münir Özkul ile evliliklerinin bilinmeyen yönlerini anlattı. 86 yaşındaki sanatçı, ilişkilerini “Biz sevgili değildik, arkadaştık” olarak tanımlarken, boşanma sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bir programa konuk olan Suna Selen, Münir Özkul’un kendisine bir dönem “Benim taze kana ihtiyacım var” dediğini belirterek, evliliklerinde romantik bir bağdan çok arkadaşlık ilişkisi bulunduğunu söyledi.

Suna Selen ve Münir Özkul kızları Güner Şadan ile

“BİZ SADECE ARKADAŞTIK”

Selen, “Münir bana 'benim taze kana ihtiyacım var' dedi. 'Sen çok ciddisin' dedi. Ben fazla ciddiymişim, doğru. Biz sadece arkadaştık. Yani sevgili hiçbir zaman olmadık. Bir anlamda karı koca da olmadık” ifadelerini kullandı.

Suna Selen ile Münir Özkul

“BENDEN BOŞANDIN, ONDAN DA BOŞAN”

Usta oyuncu, yıllar sonra boşanma kararının nasıl alındığını da ilk kez anlattı. Açıklamalarında, Münir Özkul’un ilk eşi Şadan Özkul ile ilgili yaşanan bir detayı paylaşan Selen, kızlarının isminin belirlenme sürecine dair de konuştu.

Suna Selen’den Münir Özkul açıklaması

Suna Selen, kızları dünyaya geldiğinde Şadan Özkul’un çocuğun isminde kendi adının da yer almasını istediğini ifade ederek, bu talebi kabul ettiklerini söyledi. Çiftin kızlarına bu nedenle “Güner Şadan Özkul” adının verildiğini belirten sanatçı, yıllar sonra gelen başka bir talebin ise boşanma sürecini hızlandırdığını şöyle dile getirdi:

“Şadan Hanım ikinci bir talepte bulundu bir süre sonra. Yani Münir içkiyi bıraktıktan tamamıyla temizlendikten sonra. Münir 'Benden boşandın, ondan da boşan diyor Şadan' dedi. Tamam dedim, boşanalım. Bakın, bu pinpon topu gibi bir şeydir. Raketlerinize top gelirse ileri atarsınız.”

Haberle İlgili Daha Fazlası