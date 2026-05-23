Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş ortağı U.Ö tarafından silahla vurulan iş adamı Geylani Yenigün, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı cinayetin ardından kendisini de vurarak intihar etti. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı, Yenigün'ün cinayet zanlısın U.Ö'nün nikahında şahitlik yaptığı öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat işinde ortağı olan U.Ö (41) tarafından öldürülen iş adamı Geylani Yenigün'ün (44), cinayet zanlısının yaklaşık 5 ay önceki nikahında şahitlik yaptığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Ortağı dünyasını başına yıktı! Nikah şahidi olmuştu

Olay, saat 12.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, U.Ö, bir süredir devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşadığı ortağı Geylani Yenigün'ün evine gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından U.Ö, yanındaki tabancayla Yenigün'e ateş etti. Olayın ardından sitenin bahçesine inen U.Ö, aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yenigün, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Yenigün'ün yakınları olay yerine akın ederken, cenazeler savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

KATİLİNİN NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Kimya, eğlence ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren, aynı zamanda yerel bir gazetenin de ortağı olan 2 çocuk babası Geylani Yenigün'ün, geçtiğimiz mart ayında MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu'na girerek Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği öğrenildi. Ayrıca, Yenigün'ün kendisini öldüren U.Ö'nün 2025 yılı aralık ayındaki nikahında şahitliğini yaptığı ortaya çıktı. İkilinin inşaat işinde ortak çalıştığı bildirildi.

U.Ö'nün ise ticari hayatına 2015 yılında gayrimenkul ve otomotiv sektörüyle başladığı; inşaat ve hafriyat alanlarındaki yatırımlarının ardından 2023 yılında yeme-içme ve eğlence sektörüne girdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

