ABD ile İran arasındaki nükleer savaş krizini değerlendirmek üzere televizyon ekranlarına çıkan Emekli Tümamiral Robert Harward, askeri analizlerinden ziyade boyun bölgesindeki sıra dışı görüntü nedeniyle bir anda sosyal medya platformlarının en çok konuştuğu isim haline geldi.

Fox News canlı yayınına uzaktan bağlanan Harward’ın boyun derisindeki katlanmalar ve kırışıklıklar, sosyal medyada komplo teorisyenlerini harekete geçirerek "Ekrandaki adam gerçek değil, CIA üretimi silikon yüz maskesi takıyor" iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Ancak uluslararası teyit platformları ve yayıncı kuruluşlar, videonun tamamen gerçek ve orijinal olduğunu ortaya koyarak siber çılgınlığa son noktayı koydu.

MİLYONLARCA İZLENEN İDDİA: NEDEN TAM ANLAMIYLA BİR CIA MASKESİ TAKIYOR?"

Her şey, 19 Mayıs 2026'da ABD Merkez Komutanlığı'nın eski komutan yardımcısı emekli Amiral Robert Harward'ın, İran ile yürütülen savaşa dair uzman analizlerini sunmak üzere Fox News’e konuk olmasıyla başladı. Yayından alınan kısa bir kesit, X (Twitter) ve Threads gibi platformlarda hızla yayıldı. Popüler sosyal medya hesaplarından Bamiralin boynundaki sert hatları işaret ederek "Vay canına, Fox News'teki bu adam neden tam anlamıyla bir CIA maskesi takıyor?" paylaşımında bulundu.

Kısa sürede çığ gibi büyüyen iddialarda, amiralin yapay zekayla değiştirildiği, stüdyodaki kişinin aslında bir dublör olduğu ve cerrahi bir maskeyle halkı manipüle ettiği öne sürüldü.

FOX NEWS'TEN RESMİ AÇIKLAMA: SUÇLU MOBİL MİNİBÜSÜN IŞIKLARI

Söz konusu iddiaların ulusal güvenlik tartışmalarının önüne geçmesi üzerine doğrulama platformu Lead Stories, Fox News yönetimine ve amiralin görev yaptığı Amerikan Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü’ne (JINSA) ulaştı. İddiaları yalanlayan bir Fox News sözcüsü, ekrandaki optik yanılsamanın teknik nedenini şöyle açıkladı:

"Amiral Yardımcısı Robert Harward, röportajı dışarıdan bir tedarikçi tarafından işletilen uzaktan kumandalı, mobil bir kamera minibüsünün içinden gerçekleştirdi. Canlı yayın sırasında minibüsün içindeki yetersiz ve sert ışık koşulları, amiral yardımcısının ceket yakasıyla talihsiz bir kontrast oluşturdu. Ters ışık yerleşimi, boyun bölgesindeki doğal yaşlılık kırışıklıklarının üzerinde çok koyu bir gölge hat meydana getirdi ve ekrana bir maske çizgisi gibi yansıdı."

"EPEY GÜLDÜK AMA ŞOV BİTTİ"

Amiral Harward’ın kurmay kadrosundan da esprili bir savunma geldi. JINSA İletişim Direktörü Blake Johnson, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amiral Harward'ın röportajının son 24 saatte internette bir şaka ve caps konusu haline gelmesini anlıyoruz, dürüst olmak gerekirse biz de ofiste buna epey güldük. Ancak bu komplo teorisini artık sonlandırmak gerekirse; ortada bir maske falan yok, amiral bizzat kendisiydi. Fox News'teki yayından sadece bir saat sonra, kendi kişisel cihazını kullanarak hiçbir profesyonel aydınlatma desteği olmadan Fox Business kanalına da bağlandı ve orada boynunda hiçbir gölge yoktu. Amiral, Dallas'ta şafak sökerken ya da Abu Dabi'de gece yarısı kendisini yayına bağlayan prodüksiyon ekiplerine, kendisini en iyi şekilde göstermek için verdikleri emeklerden dolayı minnettar."

