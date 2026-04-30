Bursa'nın Kestel ilçesinde iki farklı işletmeye girerek 2 milyon lira değerindeki çelik kasaları patlatan 'maskeli beşler' çetesi, jandarmanın film sahnelerini aratmayan operasyonuyla çökertildi. Dedektiflerin 2 ay boyunca sürdürdüğü titiz çalışmada tam 126 saatlik kamera kaydı izlenip 16 bin araç plakası tek tek incelenerek şüphelilerin izi sürüldü. Hırsızların çelik kasaları hedef aldığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası