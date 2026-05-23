Hull City’yi 90+5'te attığı golle İngiltere Premier Lig’e uçuran Oli McBurnie, kulübün sahibi Acun Ilıcalı’nın daha önce kendisi hakkında yaptığı çarpıcı açıklamaları yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. Ilıcalı’nın canlı yayında yıldız golcü için sarf ettiği "Fenerbahçe’de oynasaydı en az 25 gol atardı" ve "20 gole ulaşırsa ona inanılmaz bir hediye alacağım" sözleri konuşulanlar arasına girdi.

Championship play-off finalinde Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, uzatma dakikalarında gelen golle Middlesbrough’yu 1-0 mağlup ederek Premier Lig biletini aldı. Tarihi galibiyetin kahramanı ise 90+5’te ağları sarsan Oli McBurnie oldu.

Hull City formasıyla sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan McBurnie için Acun Ilıcalı’nın kısa süre önce yaptığı Fenerbahçe yorumu yeniden gündeme geldi.

FUTBOLCUYA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

TV8 ekranlarında yıldız futbolcudan övgüyle bahseden Ilıcalı, McBurnie’nin Fenerbahçe’de forma giymesi halinde çok daha yüksek gol sayılarına ulaşabileceğini söylemişti.

Ilıcalı açıklamasında, “Gerçekten söylüyorum, Fenerbahçe’de olsa 25 golün altına düşmez. Adamın özelliği bu; top geldi mi affetmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

"İNANILMAZ BİR HEDİYE VERECEĞİM"

Başarılı futbolcunun sezon performansına da dikkat çeken Ilıcalı, “McBurnie 15’ten fazla gol atar dedim, 18’e ulaştı. Çok özel bir oyuncu. 20 gole çıkarsa ona inanılmaz bir hediye vereceğim dedim. Hâlâ şansı sürüyor” demişti.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMEDİ

Golcü McBurnie, İskoçya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet almamıştı.

Bu sezon 18 gol ve 8 asistlik skor katkısı veren McBurnie, 2026 Dünya Kupası için davet almamasıyla ilgili olarak SunSport'a şu ifadeleri kullanmıştı:

"Takımdaki arkadaşlardan biri bu sabah bana mesaj attı. Sky Sports'tan veya başka bir yerden duymamı istemedi. Bana önceden haber verdi. Muhtemelen bu yüzden normalde olduğum kadar neşeli değilim. Zor bir süreçti. O kadroya girebilmek için elimden gelen her şeyi denedim ama başaramadım.

"PLANININ NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM”

(İskoçya Milli Takım Teknik Direktörü Steve Clarke kendisiyle iletişime geçti mi?) Hayır, hiçbir şey. Hiçbir şey duymadım. Menajerin işleri böyle yapmayı sevip sevmediğini bilmiyorum. Bununla ilgili planlarının ne olduğunu da bilmiyorum. Hiçbir şey duymadım."

