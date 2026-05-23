Hull City'i Premier Lig’e çıkaran golü atan McBurnie'nin geliş öyküsü yeniden gündem oldu. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, piyasa değeri 4 milyon euro olan golcüyü kadroya katmak için bir ay boyunca İspanyol kulübünün küme düşmesini beklediklerini ve uyguladıkları stratejiyi anlattı.

İngiltere Championship play-off finalinde attığı son dakika golüyle Hull City'yi Premier Lig'e çıkaran Oli McBurnie, şu sıralar Ada basınının ve Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerin başında geliyor.

Kulübün patronu Acun Ilıcalı, "Bir tane forvet aldım, seyretmeniz lazım. McBurnie ismini unutmayın, 15'ten fazla gol atacak" diyerek övdüğü ve bugün 17 gol, 8 asistlik müthiş bir lig performansına ulaşan yıldızının transfer öyküsünü anlattığı röportaj yeniden konuşulmaya başlandı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan ve Hull City ile 30 Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İskoç forvetin İngiltere'ye geliş hikayesi filmleri aratmayacak şekilde.

"OTURDUK BİR AY KÜME DÜŞMELERİNİ BEKLEDİK"

İskoç golcünün peşinde iki ay boyunca koştuklarını belirten Acun Ilıcalı, transferi bitiren kırılma noktasının İspanyol ekibi Las Palmas'ın kontratındaki gizli bir madde olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Las Palmas'taki kontratında şöyle bir madde vardı; 'Küme düşerse serbest kalır.' Oturduk bir ay boyunca Las Palmas küme düşsün diye bekledik. Sonunda düştüler ve McBurnie boşa çıktı. Ama bu sefer de adamın peşine tam 6 tane ciddi talip takıldı."

MCBURNİE GELSİN DİYE TRABZONSPORLU YILDIZI TRANSFER ETTİ

Golcüyü ikna etmek için Hull City içindeki arkadaşlık bağlarını kullanan Ilıcalı şunları söyledi:

"Bu adam bizi niye seçsin diye düşündük. Bizdeki stoperle geçmişten çok samimiydi ama sadece bir stoperin etkisi yetmezdi. İkinci yakın takım arkadaşı ise Trabzonspor'daki John Lundstram'dı. Ben de gittimi, Lundstram'ı transfer ettim! Böylece Hull City'deki takım arkadaşı sayısı ikiye çıktı. Bu iki oyuncu her gün McBurnie'yi arayıp, 'Bize gel, burası acayip bir ortam' diyerek pres yaptı."

81 MİLYON EUROLUK TAKIMDA MUTLU SON

Sürecin son düzlüğünde bizzat devreye girdiğini ve oyuncuyu kalbinden yakaladığını anlatan ünlü televizyoncu, mutlu sonu şu kelimelerle özetledi:

"En son ben aradım çocuğu. 'Burası senin evin, bundan sonra burada mutlu olacaksın. İngiltere'deki o en güzel döneminin bile üzerine çıkacağız beraber' dedim. Çocuk bizi bekletti, bekletti... Taraftar huzursuzlanmaya başlamıştı. Ama bir gün telefonum çaldı, aradı ve 'Geliyorum' dedi."

Acun Ilıcalı'nın kurduğu bu kusursuz plan, bugün toplam kadro değeri 81.75 milyon euroyu bulan Hull City'yi Premier Lig'e taşırken, Ryan Giles (10 milyon euro) ve Joe Gelhardt (10 milyon euro) gibi takımın diğer pahalı yıldızlarıyla birlikte McBurnie de Premier Lig sahnesinde değerini katlamaya hazırlanıyor.

