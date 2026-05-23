Karadeniz kıyısında görüldü! “Kutup ayısı” sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Sakarya’da Karadeniz kıyısındaki kayalıklarda bulunan beyaz renkli hayvan sosyal medyaya damga vurdu. Ortaya “Kutup ayısı” iddiaları atıldı. Yapılan incelemede, suyun etkisiyle tüyleri dökülüp rengi değişen hayvanın gerçek türü ortaya çıktı.
- Vatandaşlar, Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada kayalıklar arasında beyaz renkli ve hareketsiz duran bir canlı fark etti.
- Cep telefonu kameralarıyla görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, canlının kutup ayısı yavrusu olduğu iddialarına yol açtı.
- Yapılan değerlendirmeler sonucunda, canlının bir yavru ayı olduğu ve uzun süre su içerisinde kalması nedeniyle tüylerinin dökülüp derisinin beyazlaştığı tespit edildi.
- Yavru ayının, nehir havzasındaki doğal yaşam alanında telef olduktan sonra Sakarya Nehri'nin akıntısına kapılarak sürüklendiği ve kayalıklara sıkıştığı değerlendirildi.
Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada kayalıkların arasında beyaz renkli ve hareketsiz duran canlıyı fark eden vatandaşlar, durumu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraflar, canlının fiziki yapısı ve rengi sebebiyle "Karadeniz kıyısında kutup ayısı yavrusu bulundu" iddialarının ortaya atılmasına yol açtı.
İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI
Kısa sürede yayılan görüntünün ardından bölgeden elde edilen değerlendirmeler, iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu. Kayalıklara sıkışan hayvanın, Sakarya Nehri havzasında yaşayan yavru ayı olduğu belirlendi. Telef olan yavru ayının uzun süre su içerisinde kalması nedeniyle özellikle alt kısmındaki tüylerinin döküldüğü, derisinin ise suyun etkisiyle beyazlaşarak farklı bir form kazandığı tespit edildi.
Hayvanın geçirdiği bu fiziksel değişimin, ilk bakışta kutup ayısı yavrusu algısı oluşturdu. Yapılan incelemelerde, nehir havzasındaki doğal yaşam alanında telef olan yavru ayının Sakarya Nehri'nin güçlü akıntısına kapılarak kilometrelerce sürüklendiği ve nehrin Karadeniz'e döküldüğü Yenimahalle Feneri mevkiindeki kayalıklara sıkıştığı değerlendirildi.