Sakarya’da Karadeniz kıyısındaki kayalıklarda bulunan beyaz renkli hayvan sosyal medyaya damga vurdu. Ortaya “Kutup ayısı” iddiaları atıldı. Yapılan incelemede, suyun etkisiyle tüyleri dökülüp rengi değişen hayvanın gerçek türü ortaya çıktı.

Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada kayalıkların arasında beyaz renkli ve hareketsiz duran canlıyı fark eden vatandaşlar, durumu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraflar, canlının fiziki yapısı ve rengi sebebiyle "Karadeniz kıyısında kutup ayısı yavrusu bulundu" iddialarının ortaya atılmasına yol açtı.

Karadeniz kıyısında görüldü! “Kutup ayısı” sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Kısa sürede yayılan görüntünün ardından bölgeden elde edilen değerlendirmeler, iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu. Kayalıklara sıkışan hayvanın, Sakarya Nehri havzasında yaşayan yavru ayı olduğu belirlendi. Telef olan yavru ayının uzun süre su içerisinde kalması nedeniyle özellikle alt kısmındaki tüylerinin döküldüğü, derisinin ise suyun etkisiyle beyazlaşarak farklı bir form kazandığı tespit edildi.

Karadeniz kıyısında görüldü! “Kutup ayısı” sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Hayvanın geçirdiği bu fiziksel değişimin, ilk bakışta kutup ayısı yavrusu algısı oluşturdu. Yapılan incelemelerde, nehir havzasındaki doğal yaşam alanında telef olan yavru ayının Sakarya Nehri'nin güçlü akıntısına kapılarak kilometrelerce sürüklendiği ve nehrin Karadeniz'e döküldüğü Yenimahalle Feneri mevkiindeki kayalıklara sıkıştığı değerlendirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası