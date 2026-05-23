Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Hakan Safi, dünyaca İtalyan futbolunun efsane ismi Paolo Maldini ile İstanbul'da bir araya geldi. Safi, Maldini'nin akıl hocalığı yapacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de dikkatler 6-7 Haziran'da yapılacak seçime çevrilirken başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den hamlaeler gelmeye devam ediyor.

Hakan Safi, saha önce adını açıkladığı ve futbolda akıl hocalığı yapacağını açıkladığı dünyaca ünlü İtalyan efsanesi Paolo Maldini İstanbul'a geldi.

Dünyaca ünlü İtalyan, Fenerbahçe için İstanbul'da! Hakan Safi, Paolo Maldini ile görüştü

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi, İtalyan futbol adamı Paolo Maldini ile İstanbul'da görüştü.

Görüşmede futbol planlaması ve stratejisi konularının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Maldini'nin görüşmenin ardından İstanbul'dan ayrılacağı belirtildi.

SAFİ'DEN MALDİNİ SÖZLERİ: AKIL HOCALIĞI YAPIYOR

Hakan Safi geçtiğimi günlerde Maldini'ye ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Ben uluslararası bir limana sahibim. 80'den fazla ülkeyle ticaret yapıyorum. Her gittiğimiz ülkede futbol konuşuyoruz. Paolo Maldini, bir arkadaşımın arkadaşı. Tesadüfen tanışıp dost olduk. Maldini gibi 2-3 kişiyle daha konuştum. Maldini iyi bir futbol adamı. Dedesi de topçu, babası da, kendisi ve oğlu. 4 kuşaktır futbolcu. Maldini benim arkadaşım, hafta sonu geliyor. Bizim onla dostluğumuz var. Bizim yapacağımız transferlerde akıl hocalığı yapıyor. Benim Avrupa'daki, dünyadaki yüzüm. Arkadaşım olmasından mutluluk duyuyorum. Kendisi Milan'ın efsanesi. O Milan'a yakışır, biz de Fenerbahçe'ye yakışırız. Dostluğumuz hep devam edecek."

