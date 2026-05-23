Trump ve Putin’in Pekin ziyaretlerinin yankıları sürerken, Orta Doğu’daki savaşta arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan’ın Başbakanı Şahbaz Şerif, kritik diplomasi trafiği için Çin’e ulaştı. İslamabad’daki başarısız ateşkes müzakerelerinin ardından gerçekleşen bu 4 günlük ziyaret, Çin’in bölgedeki perde arkası arabuluculuk rolünü ve savaşın geleceğini şekillendirecek mesajlara sahne olacak.

Küresel diplomasinin kalbi Pekin, son haftalarda eşi benzeri görülmemiş bir liderler trafiğine sahne oluyor. Donald Trump’ın hemen ardından Rusya Lideri Vladimir Putin’i ağırlayan Pekin yönetimi, şimdi de Orta Doğu’daki savaşta kritik bir aktörü ağırlıyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan, ardından karşılıklı misillemelerle tüm bölgeyi saran savaşın gölgesinde Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

SEYAHAT 4 GÜN SÜRECEK

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, 26 Mayıs'a kadar sürecek 4 günlük ziyaretinin ilk ayağı Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'ya ulaştı. Pakistanlı lideri, havalimanında Cıciang Vali Yardımcısı Şu Vınguang karşıladı.

Cıciang'daki temaslarında eyaletin en üst yöneticisi Komünist Parti Sekreteri Vang Hao ile görüşecek olan Şerif, yarın ise Pakistan ile Çin arasında enformasyon teknolojisi ve telekomünikasyon alanında yatırım olanaklarının ele alınacağı iş konferansına katılacak.

Ziyarette, Cıciang ile Pakistan'ın Pencap eyaleti arasında kardeş bölge protokolünün de imzalanması bekleniyor.

Şerif ayrıca Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın Hangcou'daki merkezini ziyaret edecek.

Küresel satranç Pekinde oynanıyor: Trump ve Putinin ardından Şahbaz Şerif de Çinde!

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ

Pakistan Başbakanı, Cıciang'ın ardından ziyaretinin ikinci ayağında başkent Pekin'de siyasi temaslarda bulunacak, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, mevkidaşı Li Çiang ve Meclis Başkanı Cao Lıci ile bir araya gelecek.

Çin ve Pakistan, 21 Mayıs'ta diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile Çin Devlet Başkanı Şi, Başbakan Şerif ile Başbakan Li, yıl dönümü dolayısıyla birbirlerine tebrik mesajları yolladı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir (solda), ABD ile müzakerelerde İran heyetinin başkanlığını yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf (sağda) ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

Pakistan'ın, ABD ve İran'ın ateşkes sürecindeki arabulucu rolü ve Çin'in buna desteği göz önüne alındığında Şerif'in ziyaretinde Orta Doğu’daki savaşa ilişkin verilecek mesajlar önem taşıyor.

Çin, savaşın başlangıcından itibaren çatışmaların sonlandırılması ve İran ile sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönünde mesajlar verdi. Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına desteğini vurgulayan Pekin'in, ABD ile İran arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen görüşmelerde İranlı yetkilileri ateşkes için bir yol bulmaya teşvik ettiği, öte yandan Pakistan, Türkiye ve Mısır aracılığıyla ilettiği mesajlarla müzakerelerde etkili olduğu iddia edildi.

ATEŞKES SÜRECİ

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte 8 Nisan'da taraflar arasında iki haftalık geçici ateşkese varılmıştı.

Ateşkesin ardından ABD ile İran heyetlerinin, çatışmanın çözümü için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptığı doğrudan müzakereler ise anlaşmaya varılamadan sonlandırılmıştı.

Kırılgan bir seyir izleyen ateşkes sürecinde anlaşmaya dair işaretler olsa da bölgedeki durum hala belirsizliğini koruyor

