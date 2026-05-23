Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan'ın 2018'deki şüpheli ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü, polisler ve şirket ortaklarının da olduğu 23 şüpheli tutuklandı. 3 zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 gecesi doğa yürüyüşü yapmak amacıyla evinden ayrıldı.

Ertesi sabah, ikametgahının 600 metre ilerisindeki bir inşaatın istinat duvarı dibinde cansız bedeni bulundu. 26 yaşındaki gencin ölümü, o dönem kayıtlara "yüksekten düşme" olarak geçti.

8 YIL SONRA DOSYA YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi, olay dosyasını yeniden incelemeye aldı.

Kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçları kapsamında derinleştirilen soruşturma sonucunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 9 ilde 21 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda, aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu toplam 23 şüpheli yakalandı.

3 KİŞİ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan aramalarda zanlılara ait dijital materyallere el konulurken, yurt dışında olduğu belirlenen gece bekçisi İ.K. (45), saha mühendisi Y.A. (34) ve Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Komiser A.K. (44) hakkında ise işlem başlatıldı.

23 İSİM TUTUKLANDI

Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TANYER İnşaat Şirket Ortakları M.M.T. (69) ve M.T.T. (43), inşaat elektrikçisi M.K. (40), şirket güvenlik amiri C.A. (62), şantiye şefi İ.G.E. (40), işçi G.A. (34), depocu H.A. (61), kalıp duvar ustası A.K. (72), proje müdürü O.A.S. (52), olay tarihindeki Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. (52), tır sürücüsü V.Ş. (46), OYİ Büro Personeli Komiser D.A. (36), OYİ Büro Personeli Polis D.Ö.Ö. (35), emekli suç önleme personeli polisler F.S. (56) ve H.A. (55), eski grup amiri komiser H.V. (49), Narlıdere Karakol Amiri İ.K. (59), emekli OYİ büro personeli polis M.E. (55), operatör B.Ç. (47) ile gece bekçileri T.Ç. (41), H.K. (69), H.A. (77) ve A.G. (77) olmak üzere toplam 23 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

