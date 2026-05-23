Euroleague Başkanı Bodiroga ve CEO'su Bueno, Fenerbahçe kulübü ve taraftarlarından özür diledi. Final Four mücadelesinin öncesinde yaşananlara ilişkin konuşan Bodiroga, "Sonuçta sorunu çözdük, içeri girdiler ama bunu normalde yapmak istediğimiz şekilde gerçekleştiremedik. Bu yüzden Fenerbahçe kulübüne ve taraftarlara bir özür borçluyuz" ifadelerini kullandı.

EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, dün Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos ile oynadığı EuroLeague Final Four yarı final maçı öncesinde yaşanan bilet kriziyle ilgili bir açıklama yaptı.

Bodiroga açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maçtan önce biletleme şirketiyle iletişim halindeydik. Yaşanan problem, beraber çalıştığımız biletleme şirketinden kaynaklanıyordu.

Bu sorunu çözmeye çalışıyorduk, maçtan önce onlarla iletişim halindeydim. Maç başlamadan (bileti olan) tüm Fenerbahçe taraftarlarını salona almak için uğraştık. Günün sonunda herkes salona girebildi.

Tabii ki yaşananlar için Fenerbahçe'den ve tüm Fenerbahçe taraftarlarından özür dilerim. Günün sonunda sorunu çözdük, herkes içeri girebildi ama elbette istediğimiz gibi olmadı.

Bunun için Fenerbahçe'den ve taraftarlardan özür dilerim."

