A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanında talihsiz bir sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, ikili mücadele sırasında acı içinde yerde kaldı. Golcü futbolun sağlık durumunun yapılacak kontroller sonrası netleşeceği belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı bitiremedi. Sakatlanan futbolcu dizi bantlı bir şekilde kenara çekildi, işte son gelişmeler...

Dünya Kupası öncesi Milli Takım’da şok! Yıldız futbolcu sakatlandı

DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Ay-yıldızlılarda dünkü idmanda yer almayan Yusuf Akçiçek ve Mert Günok takımla çalıştı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor ve Merih Demiral ise yine idmanda yer almadı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı, Ahmetcan Kaplan ise ilk bölümde takımla, daha sonra ise bireysel çalıştı.

Isınmanın ardından istasyon çalışması yapan ay-yıldızlılar, daha sonra 2 grup halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

SAYILI GÜNLER KALDI

A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 29 Mayıs'tan itibaren tesislerde kampa girecek ay-yıldızlılar, 1 Haziran'da Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya'yla hazırlık maçı yapacak. 2 Haziran'da kamp için ABD'nin Florida eyaletine gidecek milliler, 7 Haziran'da ise Florida'nın Miami kentinde bulunan Inter Miami Stadı'nda Venezuela'yla hazırlık maçı oynayacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI, SON DURUMU MERAK KONUSU

Yarı sahada çift kale maçta Kerem Aktürkoğlu, ikili mücadelede ayağı zemine takılarak acı içinde yerde kaldı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etti. Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncu büyük üzüntü yaşadı. Ardından yürümekte güçlük çeken Kerem, buggy araç ile tesise götürüldü.

Kerem'in sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

BARIŞ ALPER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz'ın doğum günü unutulmadı. Gerçekleştirilen antrenmanın ardından 23 Mayıs 2000 doğumlu oyuncunun 26. yaş günü, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından kutlandı.

MONTELLA'DAN JEST

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenmanda basın mensuplarına jest yaptı. Ay-yıldızlıların gerçekleştireceği idman ilk 15 dakika açık şeklinde duyurulurken, Montella, basın mensuplarına jest yaparak idmanın tamamını görüntü alımına açtı.

