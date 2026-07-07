Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Osmaniye'de bunaltıcı sıcaklardan korunmak isteyen 40 yaşındaki Eyüp Hançer, evinin bahçesine sıra dışı bir sistem kurdu.

Yaklaşık 3 yıl önce eşiyle birlikte bahçesini düzenlemeye başlayan Hançer, sıcak hava ve sineklerden korunmak amacıyla bahçeye ince su püskürtme sistemi kurdu. Yaklaşık 30 metrekarelik bahçeye kurulan sistem, ortam sıcaklığını hissedilir şekilde düşürdü.

Hançer çevredeki vatandaşların da ilgisini çeken, düşük su tüketimiyle çalışan sistemi şöyle anlattı:

Yaz aylarında bölgemizde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Hava hem çok sıcak hem de oldukça nemli oluyor. Bazı günler sıcaklık 40 dereceyi buluyor ve normalde klimanın altından çıkmak mümkün olmuyor. Bu nedenle bahçemize serinleme sistemi kurduk. Bu sistem sayesinde bahçede çok daha rahat oturabiliyoruz. Ortamın sıcaklığını ve nemini ciddi şekilde düşürüyor. Evin içinde klima çalışsa da bahçede klimaya ihtiyaç duymuyoruz. Sistemin bir diğer önemli avantajı ise oldukça tasarruflu olması. İlk bakışta çok su harcıyormuş gibi görünse de aylık su tüketimine ciddi bir yük getirmiyor.