Anadolu Ajansı
İstanbullular dikkat! En işlek hat, 3 gün boyunca kapalı olacak
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda doğal gaz alt yapı çalışması nedeniyle sefer düzenlemesi yapıldı. Seferler, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı İstasyonları arasında gerçekleştirilecek.
Özetle Dinleİstanbullular dikkat! En işlek hat, 3 gün boyunca ...
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle sefer düzenlemesi yapılacaktır.
- Çalışmalar 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar sürecektir.
- Bu süre zarfında seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilecektir.
- Güngören-Bağcılar istasyonları arasındaki seferler ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacaktır.
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar sefer düzenlemesine gidilecek.
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, bu süre boyunca Güngören-Bağcılar istasyonları arasındaki seferlerin, ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacağı bildirildi.
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