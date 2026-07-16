Fenerbahçe'nin Ederson planı ortaya çıktı: 25 milyon euroluk bekleyiş
Fenerbahçe'nin Eylül 2025'te Manchester City'den transfer ettiği ve yıllık 11 milyon euro garanti ücret karşılığında sözleşme imzaladığı Ederson'un takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. 32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi için gelen teklifler değerlendirilecek.
- Fenerbahçe yönetimi, Ederson'dan 25 milyon euroluk bonservis geliri bekliyor.
- Ederson'a Avrupa kulüplerinin ilgisi bulunuyor ve Juventus öne çıkıyor.
- İtalyan ekibine önerilen Ederson için henüz resmi bir teklif kulübe ulaşmadı.
- Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Ederson, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda süre alamadı.
- Tecrübeli kalecinin 18 Temmuz'da sona erecek izninin ardından Samandıra'daki çalışmalara katılması bekleniyor.
Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, bütçeyi rahatlatmak amacıyla bazı oyunculardan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Bu isimler arasında Ederson da bulunuyor.
BEKLENTİ 25 MİLYON EURO
TRT Spor'da yer alan habere göre; yönetim, Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Brezilyalı kaleciden 25 milyon euroluk bonservis geliri bekliyor. Ederson'a Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğu öğrenildi. Bu takımlardan Juventus öne çıkıyor. İtalyan ekibine önerilen Ederson için henüz kulübe ulaşmış bir resmi teklif bulunmuyor.
18 TEMMUZ'DA TAKIMA KATILACAK
Brezilya Milli Takımı kadrosuna davet edilen Ederson, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda süre alamadı. İzni 18 Temmuz’da sona erecek tecrübeli kalecinin, Samandıra’daki çalışmalara katılması bekleniyor.