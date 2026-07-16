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İstanbul Esenyurt'ta evinden çıktığı esnada kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ailesinin bir gün önceden telefonla tehdit edildiği iddia edilen ve şans eseri hayati tehlikesi bulunmayan adamın vurularak yere yığıldığı, saldırganın ise hızla kaçtığı o korkunç anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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