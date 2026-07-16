Kayseri'de yaklaşık 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan CHP Talas Belediyesi Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç istifa etti.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kocasinan ilçesinde bir araç durduruldu.

5 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Durdurulan araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada 5 kilo uyuşturucu madde ile 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

5 kilo uyuşturucuyla yakalanan CHP'li üye istifa etti

Araçtaki uyuşturucu ile kente giriş yapan sürücünün ise CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç olduğu belirlendi. Akkılıç gözaltına alınırken, Talas Belediye Meclis üyeliğinden de istifa etti.

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