İhlas Haber Ajansı
5 kilo uyuşturucuyla yakalanan CHP'li üye istifa etti
Kayseri'de yaklaşık 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan CHP Talas Belediyesi Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç istifa etti.
Özetle Dinle5 kilo uyuşturucuyla yakalanan CHP'li üye istifa e...
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Gündem az önce
Kayseri'de bir aracın durdurulması sonucu 5 kilo uyuşturucu ve bir esrar öğütme aparatı ele geçirilirken, araç sürücüsü CHP Talas Belediye Meclis Üyesi A.C.A. gözaltına alındı.
- Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesinde bir araç durdurdu.
- Durdurulan araçta 5 kilo uyuşturucu madde ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
- Araçtaki uyuşturucu ile kente giriş yapan sürücünün CHP Talas Belediye Meclis Üyesi A.C.A. olduğu belirlendi.
- A.C.A. gözaltına alındı.
- A.C.A. Talas Belediye Meclis üyeliğinden istifa etti.
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kocasinan ilçesinde bir araç durduruldu.
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5 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
Durdurulan araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada 5 kilo uyuşturucu madde ile 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Araçtaki uyuşturucu ile kente giriş yapan sürücünün ise CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç olduğu belirlendi. Akkılıç gözaltına alınırken, Talas Belediye Meclis üyeliğinden de istifa etti.
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