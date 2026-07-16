Antalya’da 31 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken komşusuna "Ufak bir cezam var, eve göz kulak ol" diyerek seslendi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hakkında 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 41 yaşındaki M.A. yakalandı. Polis aracına götürülen M.A.’nın komşusuna söylediği ise şoke etti.

31 yıl hapis cezası aldı, komşusuna “Ufak bir cezam var, eve göz kulak ol” dedi

GÖZALTINA ALINDI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "yol kesmek suretiyle suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla silahla birden fazla kişi tarafından yağma" suçundan 10 yıl 10 ay, iki ayrı "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 2 ay ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan M.A.'nın suç kaydı;

Suç Ceza Süresi Yol kesmek suretiyle suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla silahla birden fazla kişi tarafından yağma 10 yıl 10 ay Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma (birinci) 9 yıl 2 ay Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma (ikinci) 9 yıl 2 ay Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 2 yıl 1 ay Toplam Kesinleşmiş Hapis Cezası 31 yıl 3 ay

31 yıl hapis cezası aldı, komşusuna “Ufak bir cezam var, eve göz kulak ol” dedi

"UFAK BİR CEZAM VAR"

Yakalanan M.A., polis aracına götürülürken, komşusuna seslendi. M.A. "İbrahim ağabey ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı?" dedi. Adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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