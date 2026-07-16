İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine 15 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu. Sabah saatlerinde başlayan su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, Zeytinburnu’nda sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İ

İSKİ'den (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) yapılan açıklamaya göre, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki isale hattında bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda bugün (16.07.2026) saat 09.00 ile 23.59 arasında Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

Su kesintisi yapılacak mahalleler "Beştelsiz, Telsiz, Merkez Efendi, Seyitnizam, Çırpıcı, Nuri Paşa, Gökalp, Sümer, Yenidoğan, Veliefendi, Yeşiltepe ve Kazlıçeşme" olarak açıklandı.

Zeytinburnu’nda sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ 15 saatlik su kesintisi programını paylaştı

Yayımlanan duyuruda; "Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi’nde yer alan isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 16 Temmuz 2026 Perşembe günü 09.00–00.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su verilemeyecek mahalleler:

Zeytinburnu İlçesi:

Beştelsiz, Telsiz, Merkez Efendi, Seyitnizam, Çırpıcı, Nuri Paşa, Gökalp, Sümer, Yenidoğan, Veliefendi, Yeşiltepe ve Kazlıçeşme Mahalleleri.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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