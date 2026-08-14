Meta, Avustralya’da 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! 16 yaş altı kullanıcılara ait

Avustralya’da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına getirilen kısıtlamalar kapsamında Meta, 756 bin Instagram ve Facebook hesabını kapattı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta Platforms Inc, Avustralya’da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenleme kapsamında 756 bin Instagram ve Facebook hesabına erişimi engellediğini duyurdu. Avustralya’da yasanın 10 Aralık 2025’te yürürlüğe girmesinden bu yana yürütülen denetimlere ilişkin açıklama yapan şirket, 16 yaş altındakilere ait olduğu tespit edilen 462 bin Instagram ile 294 bin Facebook hesabını kapattığını bildirdi.

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UYMAYAN ŞİRKETLERE 49,5 MİLYON DOLAR CEZA

Denetimlerin yapay zekâ destekli tespit sistemleriyle aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, sayının artmaya devam edeceği vurgulandı. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dâhil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor. Şirketler, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları hâlinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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