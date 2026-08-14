Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Meta, Avustralya’da 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! 16 yaş altı kullanıcılara ait

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Meta, Avustralya’da 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! 16 yaş altı kullanıcılara ait

Avustralya’da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına getirilen kısıtlamalar kapsamında Meta, 756 bin Instagram ve Facebook hesabını kapattı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta Platforms Inc, Avustralya’da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenleme kapsamında 756 bin Instagram ve Facebook hesabına erişimi engellediğini duyurdu. Avustralya’da yasanın 10 Aralık 2025’te yürürlüğe girmesinden bu yana yürütülen denetimlere ilişkin açıklama yapan şirket, 16 yaş altındakilere ait olduğu tespit edilen 462 bin Instagram ile 294 bin Facebook hesabını kapattığını bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Erken sosyal medya kullanımı, ders başarısını düşürüyor
EĞİTİM

Erken sosyal medya kullanımı, ders başarısını düşürüyor

UYMAYAN ŞİRKETLERE 49,5 MİLYON DOLAR CEZA

Denetimlerin yapay zekâ destekli tespit sistemleriyle aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, sayının artmaya devam edeceği vurgulandı. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dâhil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor. Şirketler, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları hâlinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılacak.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Görevden alma yok, mahkeme sonrası karar verilecek
Görevden alma yok, mahkeme sonrası karar verilecek
Kaydet
TÜİK, enflasyon sepetinde yeni veriler ve iller ekliyor
TÜİK, enflasyon sepetinde yeni veriler ve iller ekliyor
Kaydet
AK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak
Siyasette çeyrek asır geride kaldı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.