Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen siyah-beyazlıların kritik sınavlarından biri olacak. İlk karşılaşmada elde ettiği avantajı İstanbul'daki rövanşa taşıyan Beşiktaş'ın mücadelesi öncesinde maçın canlı yayın izleme bilgileri ve tur ihtimalleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove ile karşı karşıya geliyor. Çekya'da oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde play-off turuna yükselmek için sahaya çıkacak. Avrupa kupalarında 262. karşılaşmasını oynayacak Beşiktaş'ın kritik mücadelesi öncesinde "Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rövanş mücadelesi 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri

Beşiktaş, karşılaşmaya ilk maçtan taşıdığı 1-0'lık skor avantajıyla çıkacak. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip bu sezon çıktığı üç resmi karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı. Midtjylland karşısında oynadığı iki maçı 1-0 ve 2-0 kazanan Beşiktaş, Hradec Kralove deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki karşılaşma S Sport Plus'ın canlı yayını üzerinden takip edilebilecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek ekibi belirlemesi açısından önem taşıyor. Beşiktaş'ın ilk maçta elde ettiği avantaj nedeniyle İstanbul'daki karşılaşmada alınacak sonuç, siyah-beyazlıların Avrupa'daki yol haritasını da netleştirecek.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri

Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Kauno Zalgiris olacak. Litvanya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olarak elendi. Siyah-beyazlıların Hradec Kralove karşısında turu kaybetmesi halinde ise Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Beşiktaş, Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşacak.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 kazandığı ilk karşılaşmanın ardından rövanşta galibiyet veya beraberlik alması durumunda doğrudan play-off turuna yükselecek. Hradec Kralove'nin tek farklı galibiyetinde eşleşme uzatmalara taşınacak. Çekya temsilcisinin iki veya daha farklı skorla kazanması halinde ise turu geçen taraf Hradec Kralove olacak.

Siyah-beyazlılar bugüne kadar çıktığı 261 Avrupa kupası maçında 100 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 352 gol atan Beşiktaş'ın kalesinde 395 gol görüldü. Hradec Kralove karşılaşması aynı zamanda Beşiktaş'ın UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki 137. maçı olacak.

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