Enes Ünal transferi resmiye kavuştu

İspanya ekibi Getafe, İngiltere'nin Bournemouth takımından milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Getafe Kulübü, 29 yaşındaki golcü futbolcunun transferi için Bournemouth ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kariyerine Bursaspor'da başlayan Enes Ünal, 2020-2024 yıllarında da Getafe forması giydi.

Milli futbolcu, 2024'ten bu yana görev yaptığı Bournemouth'ta 58 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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