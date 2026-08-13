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Spor

Enes Ünal transferi resmiye kavuştu

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Enes Ünal transferi resmiye kavuştu

İspanya ekibi Getafe, İngiltere'nin Bournemouth takımından milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Getafe Kulübü, 29 yaşındaki golcü futbolcunun transferi için Bournemouth ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kariyerine Bursaspor'da başlayan Enes Ünal, 2020-2024 yıllarında da Getafe forması giydi.

Milli futbolcu, 2024'ten bu yana görev yaptığı Bournemouth'ta 58 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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