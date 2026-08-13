Ankara’da midibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan midibüsteki bazı yolcular camlardan fırlarken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Eskişehir E-90 kara yolu Temelli mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 HO 1036 plakalı midibüs ile 06 FMV 326 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan midibüs, takla atarak yol kenarındaki refüje çıktı.

Ankara’da feci kaza! Midibüs takla attı, yolcular camdan fırladı: 2 ölü, 25 yaralı

2 ÖLÜ, 25 YARALI VAR

Midibüs, dinlenme tesisinde park halinde bulunan tıra çarparak durabildi. Kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 2'ye yükselirken, yaralı sayısı ise 25'e yükseldi.



Ankara’da feci kaza! Midibüs takla attı, yolcular camdan fırladı: 2 ölü, 25 yaralı

İNSANLAR CAMDAN FIRLADI

Kazaya tanık olan Salih Alaca, hafriyat kamyonunun midibüse arkadan çarptığını belirterek olay anını şöyle anlattı: “Benzinlikte çalışıyordum. Bir anda baktım, otobüs takla atmış ve içindeki insanlar savruluyordu. Gerçekten katliam gibiydi. İki kişi bir anda hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı vardı. Çarpışmanın şiddetiyle insanlar camlardan fırladı. Kazayı gördüğüm anda hemen olay yerine gittim. Otobüsün takla attığını gördükten yaklaşık bir dakika sonra 112’yi arayıp adresi verdim. ‘Acilen buraya 15-20 tane ambulans lazım’ dedim. Ekipler yaklaşık 10-15 dakika içinde geldi ve yaralıların çoğunu hastaneye götürdü. Bir kişinin hayatını kaybettiğini de gözümle gördüm. Bir nefes aldı, diğer nefesinde hayatını kaybetti. Otobüs orta şeritte ilerliyordu, hafriyat kamyonu da arkasındaydı. Kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın sesini duyar duymaz arkamı döndüm ve otobüsün takla attığını gördüm. Camların kırılmasıyla 8-10 kişi de araçtan dışarı fırladı.”

Ankara’da feci kaza! Midibüs takla attı, yolcular camdan fırladı: 2 ölü, 25 yaralı

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası