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Deprem riskini anlamak için kritik adım! Fayın geçmişi mercek altında

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Deprem riskini anlamak için kritik adım! Fayın geçmişi mercek altında

Muş ile Bitlis arasında bulunan Kavakbaşı Fay Zonu, bölgenin deprem riskinin daha ayrıntılı ortaya konulması amacıyla bilim adamlarının yürüttüğü araştırmayla mercek altına alındı. Çalışmada fayın geçmişteki hareketlerinin belirlenmesi ve aktif tektoniğini gösteren detaylı bir haritanın hazırlanması hedefleniyor.

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Muş ile Bitlis arasında uzanan Kavakbaşı Fay Zonu'ndaki araştırmalar sürüyor. Bilim adamları, fayın geçmiş hareketlerini ve bölgedeki deprem potansiyelini ortaya koymak amacıyla sahada kapsamlı incelemeler gerçekleştiriyor.

Bir üniversitenin proje desteğiyle yürütülen çalışmanın başkanlığını Afet Yönetim Merkezi Müdürü Dr. İskender Dölek üstleniyor. Araştırma ekibinde farklı üniversitelerden bilim adamları ve bir doktora öğrencisi de yer alıyor.

Deprem riskini anlamak için kritik adım! Fayın geçmişi mercek altında
Başlık ResmiDeprem riskini anlamak için kritik adım! Fayın geçmişi mercek altında

Çalışma kapsamında Kavakbaşı Fay Zonu'nun yüzeyde oluşturduğu deformasyonlar ile ötelenmiş akarsu sekileri, vadiler ve yamaçlar inceleniyor. Arazi çalışmalarından elde edilen verilerin jeokronolojik yöntemlerle tarihlendirilmesiyle fayın geçmişteki hareketlerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

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FAYIN GEÇMİŞ HAREKETLERİ ARAŞTIRILIYOR

Dr. İskender Dölek, çalışmaların özellikle Muş'un güneyinden geçen Kavakbaşı Fayı'nın Kaleköy segmentinde yoğunlaştığını belirtti.

Dölek, jeolojik ve jeomorfolojik veriler kullanılarak fayın haritalandırılmasına yönelik çalışmanın sürdüğünü ifade ederek, farklı üniversitelerden araştırmacıların katkısıyla projenin birinci etabının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Fay üzerinde meydana gelen depremler ve bunların sonuçlarına ilişkin çalışmaların da devam edeceğini belirten Dölek, araştırmada fayın haritalanmasının yanı sıra geçmişteki hareketlerinin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Deprem riskini anlamak için kritik adım! Fayın geçmişi mercek altında
Başlık ResmiDeprem riskini anlamak için kritik adım! Fayın geçmişi mercek altında

DETAYLI FAY HARİTASI HAZIRLANACAK

Arazi çalışmalarında fayın jeolojik ve jeomorfolojik verilerinin toplandığını belirten Dölek, bu verilerin arazideki izlerle birlikte değerlendirilerek detaylı bir Kavakbaşı Fayı haritası oluşturulmasının planlandığını kaydetti.

Dölek, "Bu fay üzerinde gelişen depremler ve bunların sonuçları üzerinde çalışmalarımız sürecek. Bu çalışmalarla özellikle fayın haritalanması ve detaylı hareketlerinin ortaya çıkarılması, Kuvaterner, hatta Holosen içerisindeki hareketlerinin tespit edilmesini umut ediyoruz. Arazi çalışmalarımız da bu yönde gelişiyor. Özellikle fayın arazideki jeolojik ve jeomorfolojik verilerini toplayıp, arazideki izleriyle birlikte değerlendirerek detaylı bir Kavakbaşı Fayı haritası üretmeyi hedefliyoruz. Kavakbaşı Fayı’nın detaylı aktif tektoniğini gösterecek bir harita oluşturmayı ve elde ettiğimiz sonuçları hem bilim dünyasıyla hem de ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla paylaşmayı düşünüyoruz" dedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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